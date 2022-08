Belinda lamenta la partida de Amparo Serrano a tan temprana edad: "Única e irrepetible" Belinda se ha mostrado muy afectada por la partida de la cantante y diseñadora Amparo Serrano a los 57 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Belinda y Amparo Serrano Belinda y Amparo Serrano | Credit: Mezcalent.com; Adrián Monroy/ Medios y Media/Getty Images A muchos ha dejado consternados la repentina muerte de Amparo Serrano, quien fuera parte del grupo musical Flans. Etre ellos Belinda, quien se ha mostrado muy afectada por la partida de la también diseñadora a los 57 años. "Descansa en paz Amparo Serrano. Mucha fuerza, las quiero Minnie West, Camila West y David West", escribió Belinda en sus redes sociales. "Una gran mujer llena de magia, ilusiones, creatividad, única e irrepetible", dijo la cantante de Serrano. Belinda y Amparo Serrano Belinda y Amparo Serrano | Credit: Mezcalent.com; Adrián Monroy/ Medios y Media/Getty Images En Instagram, Belinda envió su más sentido apoyo a Minnie, hija de la diseñadora, quien en estos momentos tiene un romance con su hermano Ignacio Nacho Peregrín. "Estamos contigo siempre", le dejó saber. Algunas integrantes de Flans también lamentaron la muerte de quien fuera conocida por muchos como Amparín. "Preciosa Amparín Serrano, fuiste directamente responsable de que yo entrara al lugar que me cambiaría la vida para siempre […] Te vi 4 o 5 veces personalmente solamente y me quedé con las ganas de que fuéramos amigas y reírme de tu ingenio. ¡Entusiasta fan yo, de todos tus logros! Repito, te vi muy pocas veces y me siento de alguna manera conectada contigo. Estoy en shock, estoy en shock, estoy en shock. Amparín, si todos estamos aquí para cumplir misión, tú ¡ultra cumpliste!", dijo Ilse Olivo en sus redes. Por su parte, Mimí, otra de las integrantes de Flans, le dedicó unas sentidas palabras: "Amparín Serrano se adelantó a bailar con las estrellas, a dibujar las nubes, a cantar con los angelitos. Artista nata, divertida como nadie, loca gracias a Dios, una mujer única que por un efímero instante fue parte de esta aventura llamada Flans… Siempre apuntada para decir una chasca y sacarte una carcajada, compartimos poco tiempo, pero siempre se quedó tatuada en nuestra historia", dijo en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros famosos como Adriana Louvier o Angelique Boyer enviaron sus condolencias a las hijas en este momento. La diseñadora falleció tras sufrir accidentalmente una caída en su casa desde una considerable altura mientras grababa contenido. Después de tres días bajo observación médica, sus hijas confirmaron la triste noticia de su muerte.

