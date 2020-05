"Acaba de irse al cielo una de las personas que más he amado". Belinda comparte dolorosa pérdida La cantante mexicana ha perdido a su tío Pepe, uno de los grandes amores de su vida y compañero de aventuras, al que no podrá despedir debido a la distancia. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Destrozada, Belinda nos ha hecho partícipes de un grandísimo dolor, la pérdida de un ser muy especial en su vida del que se ha despedido a través de sus redes sociales con unas palabras llenas de sentimiento. Se trata de su tío Pepe, de quien compartió algunos divertidísimos videos de cuando estaban juntos. Debido a la situación actual del coronavirus no podrá despedirse de él, que vive en España, pero su corazón ha viajado hasta allí para darle su último adiós. "Acaba de irse al cielo una de las personas que más he amado en mi vida", escribió en una de sus historias de Instagram. "Mi tío Pepe, mi compañero de risas y complicidad". Image zoom Belinda IG/Belinda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Voy a extrañar tu mal genio, tus bromas, tu sentido del humor, cuando bailábamos salsa en las madrugadas, cuando jugábamos con tu tirachinas...", dice el sentido escrito sobre su tío del alma. Estar separada de él en estos momentos le llena de angustia y pena, pero la situación así lo requiere y la cantante ha tenido que conformarse con hacerle un precioso homenaje desde la distancia con entrañables videos de ambos. "Siento un profundo dolor estar tan lejos de ti", expresó muy afectada la artista de 30 años, siempre muy unida a su familia a pesar de la fama y los compromisos. Desde People en Español queremos mandarle nuestras condolencias y un abrazo hasta el cielo para el tío Pepe. Descanse en Paz.

