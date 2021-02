Close

Belinda manda un desgarrador mensaje a su abuelita: "¡Dime que estás conmigo, por favor!" La cantante está pasando por el que define uno de los momentos más duros y dolorosos de su vida tras la muerte de su nana. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La marcha de un ser querido dejan un vacío en el alma. Belinda lo está viviendo en primera persona y grita su dolor sin represión alguna. Tras la muerte de su abuelita materna hace apenas unos días, la cantante no ha cesado en expresar cuánto le duele su corazón. Según la artista se trata de uno de "los momentos más duros y difíciles de mi vida", escribió. Y no solo eso, el año apenas acaba de empezar y Belinda ya le está pidiendo que acabe. "2021, ¡ojalá que te acabes ya, no te soporto!", escribió. Image zoom Belinda | Credit: IG/Belinda Son varios los mensajes desesperados que la novia de Christian Nodal , quien también perdió a su nana esta semana, ha dejado latentes en sus redes, uno tras otro. Pero hay uno que rompe especialmente el corazón al leerlo y que está dedicado a su fallecida abuela. Image zoom Belinda | Credit: IG/Belinda "¡Abuelita, dime que estás conmigo, por favor, que no es real que te me fuiste! No puedo creerlo, no puedo...", prosiguió con un profundo sentir. Image zoom Credit: IG Belinda El dolor es tan insoportable que Belinda ha querido mandar un mensaje solidario para todas esas personas que como ella pasan por este terrible duelo. "Les mando mucha luz y todo mi amor. Estoy y estaré siempre", les compartió. Mucha fuerza y amor para ti, querida Belinda.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Belinda manda un desgarrador mensaje a su abuelita: "¡Dime que estás conmigo, por favor!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.