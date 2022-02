¿Belinda debería devolver el anillo de compromiso que le dio Nodal? ¡Esto opina Luz Elena González! ¿El anillo se debe de regresar si se rompe el compromiso? Las declaraciones de la actriz Luz Elena González no dejaron indiferente a nadie. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir luz elena gonzalez defiende a belinda de nodal Credit: Mezcalent Luz Elena González defendió a Belinda de los comentarios que la han tachado de "interesada", luego de que hace algunos días Christian Nodal hiciera público su rompimiento con la cantante, pues no obliga a nadie a hacer las cosas. "Se enamoran y si ellos le quieren dar esos regalos ¡qué padre!, y si ha conocido a esos hombres en su vida, no creo que ella los obligue. Finalmente si ellos, los hombres, le dan esos regalos, es porque ellos creen que ella se los merece y ella los acepta porque se sabe merecedora de eso; eso no tiene nada que ver con en 'sí soy interesada o no soy interesada'", dijo la actriz. "Creo que vemos otras parejas en el ambiente público, artistas o no artistas, que se dedican a otras cosas y dices 'no, no, eso sí ya, pues si se nota el interés'", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las declaraciones de Luz Elena sobre la cantante y Nodal "Creo que Belinda y Nodal, los dos, se merecen ser felices con las personas que ellos quieran. Y Belinda por qué no había de estar con un hombre exitoso a la par de ella o más que ella, si ella ha sido exitosa". ¿Belinda tendría que regresar el anillo? Inclusive la mexicana aseguró que un anillo de compromiso no se debe de regresar aunque se rompa el compromiso. "No, no, ese nunca se regresa, discúlpenme señores, si ustedes lo entregan no se regresa; ya lo dieron, ni modo que se los regresen y se lo van a dar a la siguiente, pues ¡cómo, no!". La actriz tapatía fue la madrina del sencillo "Brujería" de la banda La apuesta, donde contó que su esposo, Bernardo Martínez, no se pone celoso de sus famosos ex novios, como Rafael Amaya y Luis Miguel. Luz Elena González y Rafael Amaya Luz Elena González y Rafael Amaya | Credit: Mezcalent (x2) "Mi marido hasta lo platica y le digo '¿por qué lo platicas?'. A él le da orgullo lo que yo soy, lo que he hecho en mi vida, en mi carrera y bueno, además soy su mujer. Y él sabe perfecto mi vida, nunca se lo oculté. Además, sería un poco imposible de ocultar porque finalmente siempre ha sido pública mi vida, generalmente, yo les he platicado todo".

