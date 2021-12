Belinda debe importante cantidad a Hacienda Se dio a conocer que Belinda deberá pagar una fuerte cantidad al Servicio de Administración Tributaria de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Belinda está disfrutando del amor tras su compromiso matrimonial con Christian Nodal y en este 2021 también realizó proyectos importantes como una serie de televisión en España, no todo es color de rosa para la cantante. ¿Por qué?, se dio a conocer una información sobre los deudores al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México y la protagonista de la telenovela Camaleones es una de las presuntas implicadas, según menciona un edicto del Diario Oficial de la Federación. De acuerdo con el mencionado documento, Belinda Peregrin Schull, nombre completo de la actriz, tiene un adeudo con el fisco por siete millones doscientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos (350 mil dólares, aproximadamente), que tiene fecha del 19 de mayo de 2021, ante la falta de atención a la solicitud se hizo un nuevo requerimiento. Si bien dicho conflicto involucra a la cantante, es Fabiola García López, representante de la mayoría de los trabajadores de la intérprete de "Amor a primera vista", quien se presente en la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para responder sobre la situación legal. "Se emitió un acuerdo por el que se ordenó emplazar a juicio a Fabiola García López, representante de la mayoría de los trabajadores de Belinda Peregrin Schull, en su carácter de tercero interesado", menciona el documento. Belinda presenta colección ropa x Shein Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con las autoridades, esta situación debe solucionarse en en breve. "Tiene un término de treinta días contados a partir del día hábil siguiente al de la última publicación del Edicto ordenado, para que comparezca a esta Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ubicada en Insurgentes Sur, Número 881, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03810", agrega el edicto. De momento, Belinda no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si lo hará en fechas próximas. Sin embargo, deberá arreglar este asunto a más tardar en enero del próximo 2022.

