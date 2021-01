Close

Belinda de luto: "No puedo expresar el dolor que siento en mi corazón" Destrozada, la cantante compartió varios mensajes llenos de dolor y angustia tras esta inesperada pérdida familiar. "La tristeza más grande". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El año ha comenzado con una de las noticias más tristes para Belinda. A través de sus redes sociales y con un profundo dolor, la cantante despedía a un cómplice inseparable durante los últimos 13 años de su vida y su carrera profesional. "Nunca pensé que llegaría el día en qué me iba a tener que despedir de ti", arranca su conmovedor mensaje. "Me acompañaste en momentos muy difíciles, me quitaste tanta soledad, me enseñaste que entre tanta maldad en el mundo, también hay una pizca de bondad pero siempre a mi lado". Unas palabras dedicadas a su Gizmo del alma, su perrito y compañero de todas las aventuras, la alegres y las tristes, pero siempre cerca de ella. Rota de dolor, la artista compartió videos, fotos y momentos especiales junto a su amigo del alma durante estos 13 años de unión y amor incondicional. "¿Cómo es posible que te extrañe de esta manera? Tengo un profundo dolor y un hueco en mi corazón que nada ni nadie va a llenar", escribía en un mensaje en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desafortunadamente, aunque siempre estaban juntos y le acompañaba a todos lados, en esta ocasión Belinda no estaba con Gizmo el día de su partida. Una situación que acentúa más su dolor. "Lo que más me duele es que no pude despedirme de ti", escribió. Lo importante, Belinda se lo dio en vida, cuidados, mimos y momentos inolvidables que acompañarán por siempre a ambos, porque un amor así es infinito. "Gracias mi Gizmito por cambiarme la vida". Descansa en paz pequeño.

