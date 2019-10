Belinda vuelve a dar razones a Lupillo Rivera para que esté loco de amor por ella La cantante mexicana ha vuelto a dar motivos al artista para que la nombre la mujer más bella del mundo. Esto fue lo que hizo la intérprete de "Amor a primera vista". By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días Lupillo Rivera soltaba la bomba. Sí había estado con Belinda. Su romance duró cinco meses y le marcó para siempre. Según el cantante es la mujer que más ha amado además de considerarla la más bella del mundo mundial. Así lo dijo en CHISME NO LIKE, el programa que se emite en Youtube. La artista ha preferido no pronunciarse al respecto. Lo que sí ha hecho es seguir dando motivos a Lupillo para que siga loquito por sus huesos. Belinda se dejó ver más hermosa y sexy que nunca enfundada en esta camisa masculina, taconazos y mini shorts que dejaron al descubierto sus espectaculares piernas. Fue durante un evento de la Fórmula 1 donde se atrevió con todo. La joven también dio motivos al artista para quererla aún más con su actitud valiente de subirse a un coche de carreras y dejarse llevar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante pasó un sábado en buena compañía en el que se tomó un respiro en el trabajo, al que vive entregada últilmamente. Su look total no pasó desprevenido para nadie. ¿Cómo hacerlo? ¡Está espectacular! La jornada estuvo llena de diversión y adrenalina tal y como se puede apreciar en las imágenes. La cantante lo compartió con lujo de detalles en sus historias de Instagram. Lo que sigue sin mencionar es su romance con Lupillo, Belinda prefiere mantenerse al margen y mirar hacia adelante con los ojos puestos en otras miras. Advertisement

