Así respondió Belinda tras cuestionada sobre el nuevo romance de su ex Christian Nodal Por primera vez, Belinda reacciona al nuevo romance de su ex Christian Nodal con su colega Cazzu. ¿Qué dijo la actriz? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En febrero de 2022, Christian Nodal dio a conocer su ruptura sentimental con Belinda; desde entonces, el cantante fue relacionado románticamente con diversas mujeres; sin embargo, nunca se confirmó nada. Hace unos días, se dio a conocer una imagen del intérprete de "Botella tras botella" tomado de la mano de su colega Cazzu; también salieron a la luz imágenes donde se les ve acompañándose en diversos eventos públicos. Posteriormente, ambos cantantes fueron vistos besándose; además, People en Español confirmó la relación sentimental entre ellos. Aprovechando que Belinda llegó a México, procedente de España donde está cumpliendo diversos compromisos profesionales, fue cuestionada sobre el romance de su ex, con quien estuvo a punto de contraer matrimonio. La actriz prefiero evadir los cuestionamientos y responder con un tema totalmente inesperado. "Estoy volviendo a leer los libros de Harry Potter, me encantan. ¿Los han leído?", fue su manera de responder a este cuestionamiento. La intérprete de "Amor a primera vista" también fue cuestionada sobre los asuntos del corazón, ya que se rumora que es cortejada por un importante modelo; escritor y empresario croata de nombre Dean Pelic. Sin embargo, también evadió cualquier respuesta comprometedora. "Estoy enamorada de Edén [la serie Bienvenidos a Edén]. Eso en mi único amor ahorita. Los amo a todos [refiriéndose a miembros de la prensa]", mencionó. Christian Nodal y Belinda Christian Nodal y Belinda | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De lo que la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate si quiso hablar fue de su regreso al país azteca, donde se reencontró con sus padres tras meses separados "qué mejor que estar con la familia"; lo cual, es importante para ella. "Feliz de estar [en México]", comentó. "Vengo con mi familia, que hace tiempo no los veía. Así que contenta". Belinda estará en México para cumplir algunos compromisos profesionales y volverá a España para continuar con otros proyectos y llevar a cabo el lanzamiento de un tema musical "Las 12" que grabó en colaboración con Ana Mena.

