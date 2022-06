Belinda tiene crisis de salud en pleno concierto "Me siento mareada", confiesa la cantante ¡Mira el video! Belinda pasó un gran susto en pleno concierto. La cantante mexicana tuvo que sentarse durante una presentación porque se sintió mareada, pero no abandonó el show. Mira lo que reveló a sus fanáticos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Belinda pasó un gran susto durante un concierto en México. La cantante se sintió mal y tuvo que sentarse en la tarima. El video de esta crisis de salud de la artista de 32 años está circulando en redes sociales. Belinda decidió continuar el show, pero fue transparente con su público. "Me estoy sintiendo un poco mareada", dijo en el escenario la exprometida de Christian Nodal. "No me quiero bajar del escenario así que, hasta no desmayarme, no me voy a ir". El incidente ocurrió en el Festival Machaca en Monterrey, reporta Telemundo. Belinda reveló que había llegado de un largo viaje, de 15 horas, y estaba fatigada. En el video, se ve como tiemblan sus manos y alguien pide que le den agua. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Belinda Credit: (Medios y Media/Getty Images) "Si me hacen un favor y cantan esta canción por mí y yo me siento aquí con ustedes hasta que me sienta un poquito mejor", dijo la cantante, apoyándose en el amor de su público, quien cantó a mil voces su tema "Ángel". Belinda mostró que detrás de todo gran artista hay un ser humano que hace grandes sacrificios por su carrera. Belinda Credit: (Medios y Media/Getty Images) Sin duda el aplauso de sus fanáticos la llenó de fuerza para seguir cantando.

