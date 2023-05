Confirman nuevo romance de la cantante Belinda: los detalles Tras su ruptura con Christian Nodal, confirman nuevo noviazgo de la cantante Belinda. ¿Quién es el afortunado? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Belinda ha vuelto a encontrar el amor tras su ruptura con Christian Nodal. Se confirma su romance con Gonzalo Hevia Bailléres. Los rumores de romance con el empresario mexicano comenzaron en septiembre del 2022 y la revista Quién confirma que "en efecto están juntos y felices". La pareja se conoció el año pasado y circularon videos de ambos compartiendo juntos y con familiares y amigos. Según reporta Quién, Hevia Bailleres fue visto recientemente tomando un vuelo rumbo a Chihuahua, donde Belinda tiene un concierto, con su suegra Belinda Schüll. Gonzalo Hevia Baillères es heredero de la empresa El palacio de hierro. Viene de una prominente familia mexicana y ha triunfado en el campo empresarial y de la tecnología. Es fundador y CEO de Lok, y ha estudiado en prestigiosos colegios en México, Miami y Suiza. Belinda Credit: (Medios y Media/Getty Images) SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Belinda y Gonzalo han sido vistos juntos en varios eventos públicos y en románticas cenas en el restaurante Nobu.

