Belinda confiesa que no se ducha en tres días y desata los comentarios de sus fans La cantante confesó que ha pasado hasta tres días sin bañarse; así lo dio a conocer en una entrevista promocional de la nueva serie que protagoniza, "Bienvenidos al Edén" (Netflix). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Recientemente Belinda captó la atención de todos sus fans mientras estaba realizando una divertida entrevista promocional de la nueva serie de Netflix en la que participa, Bienvenidos al Edén. ¿El motivo? La española explicó en una de las preguntas que le realizó la periodista, que pasó hasta tres días sin lavarse. La intérprete de Luz sin gravedad al ser cuestionada acerca de cuál ha sido el máximo periodo de tiempo que ha pasado sin tomar una ducha, confesó que ha llegado a estar hasta tres días sin ducharse. No obstante, inmediatamente después aclaró que no le gusta estar sin bañarse, lo cual contrarió un poco a sus seguidores, quienes no dudaron en cuestionar a la talentosa actriz acerca de esta rara confesión, puesto que no entendían como puede estar hasta tres días sin lavarse pero no le gusta ir sucia. "Yo no aguanto sin bañarme un día y aquí mi Beli 3. No manches, Beli", "Menos mal que Beli no le gusta estar sin bañarse mucho tiempo...", "¿Cómo que tres días sin bañarse? 😳", "He estado sin bañarme tres días máximo. No me gusta estar sin bañarme...😳😅🤣", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok que no entendían las declaraciones de la intérprete. @freeda_es ¿Calcetín, calcetín, zapato, zapato o calcetín, zapato, calcetín, zapato? @belindatok es del primer team, ¿y tú? #Freeda#Belinda#Cantante#Actriz#Mexico♬ original sound - Freeda También durante esta entrevista fue cuestionada sobre el eslogan que usaría si ella fuera una marca comercial y no una artista como la que es y contestó algo que tampoco gustó mucho a sus Belifans: "Querer es poder". Sus seguidores consideraron esta frase muy simple y le propusieron otra: "Ganando como siempre"; porque creían que va más con ella. Belinda Belinda | Credit: Mezcalent Pero no solo está dando titulares debido a sus hábitos de higiene, ya que hace solo unos días, Belinda también rompía el silencio sobre su ruptura con Christian Nodal y confesaba para la edición española de Vogue estar arrepentida de exponer al público su relación con el cantante. "Pues claro [que me arrepiento], cien por ciento. Y no lo volvería hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse", reconoció muy sincera. Y añadió que no ha tomado buenas decisiones en lo que se refiere a su vida sentimental: "Así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner 'la cagué' en Vogue? Pues pon que la cagué. En todos los aspectos. Ahora ya estoy mejor, de los errores se aprende", declaró sin dudar. Con respecto a su corazón, por el momento no está ocupado, pero la cantante encendió las redes con un apasionado beso sobre el escenario con la actriz Lola Rodríguez y la drag queen Valentina, durante la presentación en el festival Madrid Orgullo 2022, que celebra la diversidad sexual.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Belinda confiesa que no se ducha en tres días y desata los comentarios de sus fans

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.