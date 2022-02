El conmovedor mensaje de Belinda en su momento más difícil: "Después de muchos años de dolor..." La cantante abrió su corazón su corazón de par en par y compartió un sentido escrito que expresa la gran lección aprendida de la vida tras los últimos acontecimientos vividos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En vísperas del días más romántico del año, el de los enamorados, Christian Nodal hizo un anuncio que muchos ya imaginaban: su ruptura con Belinda. Un escrito que fue corroborado por la cantante poco después en sus historias de Instagram donde pedía respeto y agradecía el amor de sus fans. Poco más de una semana después y con motivo del portal 22/2/22, la intérprete ha publicado un mensaje conmovedor sobre las lecciones aprendidas. Un largo texto en inglés que muestra su sentir ante la vida y, sobre todo, su renacer con más fuerza que nunca ante cualquier tropiezo. Belinda Belinda | Credit: IG/Belinda "Vinimos a transformar la oscuridad en luz, después de muchos años de dolor e incertidumbre encontré ese amor en mí y abrí las puertas al amor infinito. Mujeres, recuerden que somos agua y que fluimos, somos seres divinos a través de los cuales corre energía para traer vida a la tierra, date el honor que mereces por tu fuerza, eres divina", lee una parte de este mensaje tan espiritual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Belinda no hace referencia a su situación actual pero con estas palabras compartidas y, especialmente con las que concluye, demuestra que está lista para volver a empezar con todo a pesar del difícil momento que ha atravesado. Belinda Belinda | Credit: IG/Belinda "Somos renacidos, el camino hacia una nueva tierra", terminó. Su historia de amor con Nodal acabó, pero sus ganas por volver a empezar son más grandes que todo y así lo dio a entender. De hecho ya tiene nuevo proyecto, "Mentiras, cabrón", una canción que supone otro hito en su carrera y la ilusión de hacer lo que más ama, cantar. Nodal Belinda compromiso Credit: iG Nodal En estos días de dolor, Belinda ha estado rodeada del amor de sus fans, de amigos y familiares que le han dejado mensajes públicos cargados de cariño y buenos deseos. Así que lo de renacer y volver a darlo todo ¡es más que un hecho!

