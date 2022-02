¡Belinda muestra foto de embarazo y las redes explotan de amor! Junto a unos emojis llorando y con ojos de corazones, la cantante compartió esta tierna imagen para celebrar una de las mejores noticias que cualquier mujer puede recibir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un embarazo siempre es una noticia alegre, incluso si uno no es el afortunado en cuestión. La llegada de una nueva vida siempre es sinónimo de felicidad. Por eso Belinda quiso compartir un evento de lo más especial que le hizo sentirse profundamente emocionada y enternecida. Un hecho que apenas días antes se dio a conocer en todo el mundo. Una de las artistas que más admira a nivel musical compartía esta semana la buena nueva de su estado de gestación, algo de lo que Belinda se hizo eco en sus redes con gran ilusión. A través de estos iconos amorosos y con lágrimas en los ojos, la intérprete celebró un momento tan lleno de vida y significado para sus protagonistas. Rihanna Rihanna y su pareja | Credit: IG/Belinda La cantante de "Diamonds" se dejaba ver así de feliz en sus redes sociales donde comunicaba la dicha personal que estaba viviendo. La noticia fue acogida por sus fans con mucha emoción, entre ellos Belinda, cuya sensibilidad y amor por los niños hace que la reciba con especial cariño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien ella no ha confirmado si será mamá pronto junto a Christian Nodal, su prometido, el año pasado su hermano Nacho Peregrín compartía a los medios que la cantante sí tenía en sus planes la maternidad. Belinda Belinda | Credit: IG/Belinda "Mi hermana sí me ha platicado un par de veces (al respecto), claro que a ella le gustaría ser madre, pero en un momento, no sé si ahora sea su momento o ella lo desee, pero claro que sí, siempre ha querido ser madre", contó a los micrófonos que lo esperaban en medio de su campaña política. ¿Será el 2022 el año de este sueño cumplido para Belinda?

