Belinda revela cómo afrontó en la intimidad ruptura con Christian Nodal: "Soy una mujer con un corazón" Poco a poco Belinda abre su corazón para conocer cómo ha vivido el duelo tras terminar su sonado romance con Christian Nodal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando, en febrero de 2022, se dio a conocer que Belinda y Christian Nodal habían terminado su romance, la actriz se mantuvo hermética para hablar del tema. A partir de su llegada a España ha comenzado a abrirse al respecto; así, decidió afrontar el tema de cómo vivió en la intimidad el duelo de la ruptura sentimental; para ello estuvo alejada del ojo público. "Soy una mujer con un corazón, también tengo sentimientos. No soy de piedra, tengo un corazón a flor de piel y soy igual de ser humano que cualquiera", confesó al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). Una de las estrategias que utilizó la interprete de "Amor a primera vista" fue alejarse de las redes sociales, donde estaba recibiendo una serie de ataques tras la ruptura. Me sentí muy bien [de dejar las redes sociales] porque es sano; no solamente por mí, sino por todos y todas, lo recomiendo. No es que te vayas para siempre, pero estás un tiempo, relajado en otras cosas, queriéndote, conociéndote, más porque nunca terminamos de conocernos", mencionó. "Y al final, te da mucha paz, mucha tranquilidad", continuó. "En la sociedad juzgan sin conocer, atacan; es algo muy lamentable. Es doloroso. Creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidas, valorarnos entre nosotras. Levantar la voz y cuando uno no tiene nada bueno que decir, hay que quedarse calladas. Las palabras son importantes; hay que saber utilizarlas, saber cómo hablar para no herir a personas". Belinda y Christian Nodal Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien Belinda asegura que "claro que se enoja" como cualquier persona, siempre "trato de transmitir amor, paz, buena energía, cosas bonitas". Considera que "hay que respetar entre seres humanos, hay códigos de lealtad, de respeto"; por ello, prefiere ser discreta y evitar mayores comentarios sobre su exidilio.

