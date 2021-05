Belinda se come a besos a Christian Nodal En una romántica escena, Belinda demuestra su gran amor hacia Christian Nodal de manera pública. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todo parece indicar que la pareja conformada por Belinda y Christian Nodal está cada día más enamorada; ya que cada vez es más frecuente que estos tortolitos hagan pública alguna acción que demuestre el gran amor que existe entre ellos. En esta ocasión, los cantantes dejaron boquiabiertos a sus seguidores al mostrar un video donde la también actriz no para de besar por todo el rostro a su adorado novio. En el video, en blanco y negro, que Nodal dio a conocer en una de sus historias, de aprecia que ambos se encuentran en un restaurante. La intérprete de "Amor a primera vista", quien está sentada sobre las piernas del representante de música regional mexicana, comienza a besar al joven en los labios repetidamente, para luego continuar en la mejilla, en la comisura de la boca, e incluso, choca su nariz cerca de la de él. Mientras, tanto el intérprete de "Aquí sigo tras de ti" responde a las demostraciones de cariño y mantiene cerrados los ojos. La protagonista de la telenovela Cómplices al rescate porta una cadena con un dije donde se lee claramente la palabra "Nodeli", que es el sobrenombre con el fue bautizada la pareja desde que anunciaron su romance. Belinda y Christian Nodal - DO NOT REUSE Credit: Foto por Alex Córdova para People en Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta demostración de cariño surge, luego de que los fanáticos del excouch de La Voz México le pidieran terminar con la también modelo bajo el pretexto de que regrese a escribir canciones de desamor; el joven no se quedó callado y fue enfático en su respuesta. "Dejen de desearme que termine para sacar canciones de desamor. Si con las rolitas que hago sin andar dolido andan lloré y lloré", advirtió en cuenta de Twitter. "Mejor oren por su bien para que nunca pase y no se me mate nadie". Mientras tanto, Belinda y Christian Nodal continúan con un noviazgo tan sólido, que los rumores de una próxima boda o que se conviertan en padres pronto no se ha hecho esperar.

