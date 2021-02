Close

Belinda revela cómo se comunica con Christian Nodal ahora que los enamorados están separados Por cuestiones profesionales, Belinda tuvo que mudarse a España y dejó en México a su novio Christian Nodal ¿qué hará la pareja para estar unida pese a la distancia? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Debido a su participación en la serie Bienvenidos a Edén, Belinda ha tenido que mudarse a España, donde se filma este proyecto. Por ello, tuvo que separarse de su novio Christian Nodal. ¿Acaso la actriz está preocupada de este alejamiento? En absoluto, la intérprete de "Amor a primera vista" reveló cómo la pareja se mantiene en comunicación constante. "Todo va muy bien. Él [Christian Nodal] va y viene [a España] y espero que nos siga yendo bien", dio a conocer Belinda a los medios de comunicación. "Seguro nos veremos con videollamada, por celular; hay muchas maneras [de estar cerca]". La protagonista de la telenovela Amigos por siempre no solo celebra cumplir uno de sus sueños y estar en un proyecto en su tierra natal, también está feliz por los triunfos que el intérprete de "Dime cómo quieres" está obteniendo. "Tiene muchos planes en México y estamos pensando en muchas cosas. Yo estoy muy contenta por su éxito". Image zoom Credit: Instagram / Belinda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, la cantante confesó que está disfrutando al máximo su relación sentimental y confesó que le gusta consentir a su pareja cuando están reunidos. "Estoy feliz. Pasamos mucho tiempo juntos, es una etapa superbonita. Aprovecho para cocinar y me encanta que le guste lo que cocino y lo disfruto demasiado. Me gusta mucho complacerlo, que esté feliz; que sienta que aunque yo esté trabajando también me ocupó de él", expresó al diario mexicano El Universal. A los lazos sentimentales, la pareja ya sumó su primera grabación musical, ya que Belinda y Christian Nodal realizaron una colaboración que lanzarán próximamente.

