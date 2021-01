Close

Mira la espectacular forma en qué Belinda celebró los 22 años de su amado Christian Nodal Christian Nodal cumple 22 años y Belinda le ha preparado muchas sorpresas ¡aquí las imágenes! Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace 22 años, el 11 de enero de 1999, Christian Nodal llegó al mundo. Por ello, su novia Belinda no dejó pasar la oportunidad para celebrar el primer cumpleaños que comparte con su amado de una manera muy especial. Así, la intérprete de “Amor a primera vista” le mandó preparar varios pasteles con los personajes de sus animes favoritos como Death Note y One Peace. Además, le dio sus felicitaciones al estilo del "Happy Birthday" de Kygo en colaboración con John Legend. RELACIONADO: "Me voy a casar [con Belinda]", asegura Christian Nodal Image zoom Belinda y Christian Nodal | Credit: Instagram/@belindapop “¡Empieza el festejo! ¡Los pasteles más increíbles y deliciosos!”, escribió Belinda en sus historias de Instagram para acompañar las imágenes de los mencionados postres. “Amo nuestros animes favoritos en pastel”. Image zoom Además, la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate le está preparando otras sorpresas ya que contrató a una empresa especializada en organizar eventos. De momento, detrás de los pasteles se aprecia una decoración oscura con pequeñas luces de colores. Image zoom Hasta ahora, no se han dado mayores detalles; por lo tanto, se desconoce si será una celebración familiar o algo muy íntimo con solo la pareja, debido a que el pasado domingo, falleció Benny, uno de los tíos abuelos del intérprete de “Dime como quieres”. Image zoom “Anoche mi corazón estalló de tristeza, se me fue el pequeño hilo de conexión que tenía aquí en la tierra con mi abuelita Mela. Se fue mi querido Benny, que más que mi tío siempre fue mi Chipilón”, reveló Silvina Cristina Nodal, madre del cantante en un mensaje que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a esta lamentable situación, todo apunta a que Christian Nodal tendrá una fiesta de cumpleaños muy especial al lado de Belinda, de quien ha confesado está muy enamorado e incluso, no descarta matrimonio.

