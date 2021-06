Belinda fue la causante de la ruptura entre Lupillo y Juan Rivera De acuerdo con Juan Rivera, los conflictos con su hermano Lupillo a nivel profesional comenzaron por Belinda. El promotor musical revela toda la verdad. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos meses, se anunció que terminaba la relación laboral entre Lupillo y Juan Rivera, pero no se dieron las razones. Ahora, ese distanciamiento profesional se ha convertido en una separación personal debido a que han salido a la luz diversos conflictos entre los hermanos. Sin embargo, el inicio del declive fue a causa de la supuesta relación sentimental que el intérprete de "Que me entierren cantando" tuvo con Belinda. "La industria vio como trabajé para mí carnal [hermano Lupillo]", advirtió Juan Rivera al programa estadounidense digital Chisme no like. "Dejé de trabajar con mi carnal por los chismes", reveló. "Cuando estábamos haciendo gira del campo salió lo de Christian Nodal que andaba con Belinda; luego, mi carnal quería dejar de hacer entrevistas. Le dije 'carnal tenemos un compromiso; tenemos que dar las entrevistas, dar la cara. Si tu cometiste el error con esa mujer ese es rollo tuyo. Yo no puedo quedar mal, el proyecto no puede quedar mal'. No quería dar entrevistas cuando los patrocinadores pagaron por eso, era una falta de respeto a ellos". Juan reveló que también influyó la relación sentimental de su hermano con su actual novia, Giselle Soto. "Igual es su vida personal y mi hermano tiene derecho a hacer lo que quiera con ella, pero hay que respetar el trabajo, la palabra que se da, el profesionalismo, la ética. Y el último concierto se perdió entre el divorcio de mi sobrina [Chiquis] y la relación [de Lupillo con Giselle]", confesó. Juan Rivera, Belinda y Lupillo Rivera Credit: JC Olivera/Getty Images; Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A estos desacuerdos se fueron sumando otros que hicieron la brecha aún mayor; incluso, el promotor dio a conocer que "tengo desde noviembre buscando a Lupe para sentarme con él" para solucionar las cosas" y él no se quiere sentar conmigo". "A veces uno se calla muchas cosas para no lastimar a la familia, principalmente, a mi mamá [Rosa Saavedra]. Mi mamá sabe todo lo que ha sucedido", explicó. Juan Rivera advierte que ya no permitirá más faltas de respeto y responderá a los ataques de Lupillo. "Quizá esa es una manera de trabajar [de Lupillo], de pensar 'hago esto, hago aquello. A final de cuentas sé que mi carnal va a dejar que se le pase el coraje y luego se calla'. Creo que eso no es justo porque hay muchas cosas que han sucedido", concluyó.

