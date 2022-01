Belinda causa polémica por la propuesta del "Día mundial de Belinda" Lo que debía ser un motivo de celebración para Belinda, se convirtió en una situación controvertida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Belinda, quien está próxima a casarse, cuenta con una sólida carrera profesional, que inició cuando era sólo una niña. Ello le ha permitido sumar miles de fanáticos con el paso de tiempo. Como este 10 de enero de 2022 la actriz celebra 22 años de carrera, algunos de sus seguidores decidieron proponer que dicha fecha para que sea nombrada el Día Mundial de Belinda; lo cual, fue tomado de muy buen grado por la intérprete de "Amor a primera vista". "¡¡Belifans!! Estoy viendo todos sus mensajitos. Día mundial de Belinda", escribió la también cantante en su cuenta de Twitter. "¡¡Ganando como siempre!!". Si bien las felicitaciones de los cibernautas nos se hicieron esperar; también hubo algunos detractores que consideraron excesivo que la prometida de Christian Nodal tuviera una celebración de tal envergadura. "Pues yo veo que solamente sus fans son los únicos que la están felicitando, nadie del medio artístico y eso que la llaman 'princesa del pop latino'"; "¿¿Y por qué mejor un día mundial a los niños de la calle, a la pobreza o a los perritos de la calle?? ¡¡Belinda ya caga plata!! ¡¡Piensen en los demás!!", y "¿En serio haces música?", fueron algunos comentarios. Belinda presenta colección ropa x Shein Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿¿¿Aparte de ser bonita, que hace la muchachita ???", y "Soy admirador enorme, pero ¿Día Mundial? ¿Quién lo tiene? ¿Con qué objeto? ¿A qué contribuye?", agregaron otros usuarios. Pese a los mensajes negativos, la cantante prefirió enfocarse en los halagos y felicitaciones a su trayectoria profesional y escribía uno que otro pensamiento. "Estamos en un mundo donde somos uno por la música", expresó. Tras concluir esta celebración profesional, Belinda tiene puestos sus esfuerzos en celebrar el cumpleaños número 23 de su amado Christian Nodal, quien este 11 de enero cumple 23 años.

