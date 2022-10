Belinda podría ir a la cárcel tras meterse en problemas con las autoridades en México Belinda se encuentra en el ojo del huracán luego de que la acusaran de tener ilegalmente en su casa animales exóticos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estos no deben ser días fáciles Belinda, quien se encuentra en el ojo del huracán luego de que la acusaran de tener en su casa animales exóticos de manera ilegal. Según reveló el programa hoy Día (Telemundo), elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) visitaron la casa de Belinda en el Jardín del Pedregal, Ciudad de México, luego de que recibieran denuncias por parte de los vecinos de la tenencia de monos araña, que son animales en peligros de extinción. Aunque las autoridades no encontraron los monos en el lugar, sí hallaron una guacamaya blanca, una especie también en peligro de extinción, de la cual la cantante no tenía papeles legales. Belinda Belinda | Credit: Medios y Media/Getty Images De acuerdo con varios medios de prensa que se han hecho eco de la noticia, Belinda tendría que pagar una multa que podría ir de $800 hasta $400,000. En caso de que no pague dicha deuda, la cantante, quien no se ha pronunciado al respecto, podría ir a la cárcel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es la primera vez que Belinda está cerca de problemas relacionados con animales en peligro de extinción. En una ocasión, la exnovia de Christian Nodal fue muy criticado al mostrar en redes sociales a "la princesa de la casa", que era un mono araña bebé, al que el cantante había bautizado como Piaf. Usuarios de redes sociales instaron entonces a las autoridades a actuar.

