Tremenda sorpresa ocasionó Belinda cuando confesó de manera pública que en su próximo proyecto profesional, el musical Hoy no me puedo levantar, tendrá una escena de amor nada más y nada menos que ¡con una mujer! Ante ello, la cantante hizo una revelación todavía más fuerte.

“Va a ser mi primer beso con una mujer [refiriéndose a una de las actrices de la obra]”, advirtió Belinda a los medios de comunicación. “Lo estoy esperando ansiosamente. Va a ser mi novia también [en el montaje] ¿verdad mi amor? ¡Hola guapa, hermosa! [bromeó]”.

Respecto a los comentarios que realizó Lupillo Rivera sobre su supuesto romance, la también actriz aseguró que no puede decir nada al respecto porque no está enterada de las declaraciones que realizan sobre ella.

“No tengo respuesta porque muchas veces no sé lo que dicen de mí; no estoy pendiente de todo lo que hablan. Si estuviera pendiente de todo lo que hablan no podría estar en una obra como esta donde se requiere de mucha concentración y no estar pendiente de cosas que no valen la pena y que no tengo porqué responder”, advirtió. No tengo porque decir nada, yo no hablo de nadie, respeto lo que digan los demás; respeto mucho”.

La intérprete de “Dopamina” fue cuestionada sobre si se arrepiente de alguna cosa que ha hecho de su vida; fue tajante al asegurar que no está interesada en olvidar ninguna de las experiencias que ha tenido porque son parte de la persona en la que se ha convertido. Belinda aclaró que no tiene ningún problema con la prensa, por el contrario.

“Para nada quiero borrar ningún capítulo de nada porque cada capítulo me ha enseñado y me ha hecho ser quien soy”, mencionó. “Les tengo mucho cariño a todos ustedes [la prensa]; mucho agradecimiento”.