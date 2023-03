Belinda es asustada por ferviente fanático que subió a abrazarla al escenario: mira el video La cantante mexicana Belinda pasó un buen susto después de que un fanático subiera a abrazarla al escenario y se negara a soltarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Belinda resultó lastimada después de que un fanático subiera a abrazarla al escenario. La cantante mexicana fue agarrada firmemente por este admirador en pleno show. Un video del incidente, que ocurrió durante un concierto en México, se ha vuelto viral en las redes sociales. La exnovia de Christian Nodal trató de liberarse del fanático, que le gritaba "te amo". Guardias de seguridad le decían: "hey, tranquilo" pero el joven no reaccionaba, aferrándose a la cintura y las piernas de la cantante. En un momento se ve que le sube un poco la falda y casi la tumba al suelo. Luego el video muestra que el fanático entierra su cabeza en el pecho de Belinda, que solo trata de calmarlo. "Si te relajas te juro que no te van a agarrar", le dice Belinda a su admirador, que está rodeado de su equipo de seguridad y tratan de separarlo de ella agarrándolo por el pantalón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La princesa del pop trató de mantener la compostura y ser amable con su admirador en todo momento, aunque él interrumpió su concierto con su efusiva muestra de afecto. Belinda Credit: (Alexander Tamargo/WireImage) La antigua coach del reality show La Voz sin duda supo como manejar esta incómoda situación, y como buena profesional, luego siguió cantando. Belinda Credit: (Medios y Media/Getty Images) Al final del video, vemos como Belinda al parecer le da agua a su ferviente admirador después de que logran que baje del escenario y vea al show junto al resto del público. "Le dan esto por favor, con cuidado", dice la artista. "Quédate ahí y te tomas eso y respiras porque casi te da algo, me asustaste", le dice ella a su admirador.

