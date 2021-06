Belinda aparece de sorpresa en concierto de Christian Nodal y causa furor Una inesperada aparición de Belinda en un concierto de Christian Nodal causó la emoción de los espectadores que fueron testigos del amor de la pareja. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todo parece indicar que la pareja de tórtolos conformada por Belinda y Christian Nodal no quiere separarse ni un momento; sobre todo, ahora que han anunciado su compromiso matrimonial a los cuatro vientos. Y para dejar constancia de su amor, la intérprete de "Amor a primera vista" apareció de sorpresa durante un concierto en vivo que el cantante ofreció en Baja California, México. La también actriz, quien portaba una chamarra en tono dorado y una gorra verde, aprovechó el momento para hablar de las cualidades artísticas de su prometido, a quien le dio cariñosos abrazos y besos frente a la audiencia. "Los amo. Gracias por estar aquí con el mejor cantante del mundo", mencionó Belinda a los espectadores del show. El rostro de felicidad y los gestos de agrado al tener ahí a su novia, eran evidentes por parte de Nodal, que saludaba con la mano al público mientras dibujaba en su rostro una enorme sonrisa. Belinda y Christian Nodal Belinda y Christian Nodal | Credit: Mezcalent (x3) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de la telenovela Cómplices al rescate, se despidió con un abrazo y beso para permitir que continuara el espectáculo, mientras los asistentes lanzaban los gritos de emoción, aplausos y vítores ante la inesperada aparición de esta famosa. Belinda y Christian Nodal están dedicados por completo a sus actividades profesionales. De hecho, el intérprete de "Dime cómo quieres" retomó su gira por México y ofrecerá, este viernes, un concierto en Monterrey, Nuevo León. Mientras tanto, los planes de boda de la pareja aún no se definen, según informó el representante de regional mexicano porque tienen que empatar las agendas de ambos para definir fecha del enlace y los detalles pertinentes .

