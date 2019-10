Por primera vez, Belinda abre su corazón y habla del amor en un conmovedor mensaje en redes La cantante mexicana ha sorprendido a todos con un reflexivo mensaje sobre el amor y las relaciones de pareja después de todo lo que se ha dicho de ella. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su vida amorosa ha sido analizada con lupa pero, ¿qué piensa realmente Belinda del amor y las relaciones sentimentales? Poco dada a expresar su opinión y hablar sobre sus cosas personales, la cantante ha compartido un mensaje en sus redes sociales donde expone sin tapujos ni censura como vive, siente y opina al respecto. Lo ha hecho en un escrito que se titula Amor real y que analiza de cerca las relaciones de pareja. Soltera y sin compromiso, la artista vuela libre sin dejar de creer en este sentimiento que parece se le resiste. "Para las parejas ansiosas por renunciar y tirar la toalla porque no todo es perfecto en la relación aquí hay algo profundo que pensar", comienza la reflexión. Image zoom Belinda Y así, poco a poco el texto cuenta lo que es el verdadero amor y lo que representa el compromiso real a lo largo de una vida. "Es alguien que roba las mantas y ronca y que es portavoz de palabras duras. Es entrar en desacuerdo hasta que los corazones se curen y perdonen. Es llegar a casa y encontrar a la misma persona todos los días, pero alguien que se preocupa por ti a pesar de y por lo que eres", dice este escrito del que se ha hecho eco Belinda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas palabras llenas de profundidad con las que la intérprete de "Amor a primera vista" confirma su creencia absoluta en un amor honesto, entregado y para toda la vida. Hasta el momento no ha podido encontrarse con ese compañero ideal. Pero a pesar de sus intentos fallidos con exparejas como el mago Chris Angel o el cirujano Ben Talei, ella no está dispuesta a tirar la toalla. Image zoom Instagram/ Criss Angel Image zoom Instagram/Belinda "Se trata de seguir amando a alguien a pesar de los defectos y dificultades de la vida. Amar a alguien no siempre es fácil pero es increíble y reconfortante y es una de las mejores cosas que usted va a experimentar en la vida", acaba el emotivo texto. No son sus palabras pero las comparte y con ellas el deseo de algún día encontrar a esa persona especial. Advertisement

