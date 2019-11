Becky G y Kendall Jenner, ¿separadas al nacer? By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/WireImage/Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Ambas nacieron en California, son parte del mundo del entretenimiento y les gusta encontrar pareja en el mundo de los deportes. Empezar galería Becky G Image zoom © 2019 Backgrid/The Grosby Group La cantante de 22 años nació en California. Advertisement Advertisement Kendall Jenner Image zoom Raymond Hall/GC Images La modelo de 24 años también nació en California. De rubia Image zoom (Photo by: Jesse Grant/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) El año pasado, Becky G decidió cambiar su peinado a un color más claro. Advertisement Nuevo look Image zoom Jeff Spicer/BFC/Getty Images for BFC Kendall Jenner hizo lo mismo este año. Mostrando todo Image zoom (Instagram/@iambeckyg) La cantante de Sin pijama se tomó un descanso de su apretada agenda para divertirse al sol y disfrutar de una copa de sangría. !Qué bikinazos! Image zoom Instagram / Kendall Jenner La joven también se toma un tiempo libre para mostrar sus abdominales al sol. Advertisement Advertisement Advertisement Su novio Image zoom (Instagram/@iambeckyg) Becky G lleva saliendo con el jugador de fútbol Sebastian Lletget desde 2016. Su vida privada Image zoom Backgrid/The Grosby Group Por lo que se sabe, Kendall Jenner no tiene actualmente una relación. Pero ha salido con atletas en el pasado, como Blake Griffin. De rojo Image zoom Vittorio Zunino Celotto/Getty Images El mes pasado en Italia, la modelo caminó por la pasarela con este vestido rojo. Advertisement Advertisement Advertisement Mismo estilo Image zoom Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/WireImage Para los MTV EMA de este año, lució este vestido rojo en la alfombra. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

