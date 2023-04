Tras escándalo de infidelidad, Becky G se reune con músicos y camina para relajarse En medio del escándalo por la infidelidad de su prometido, Becky G encuentra refugio en la música y caminatas por su natal Los Ángeles Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Becky G. Becky G. | Credit: Christopher Polk/Variety via Getty Images Si alguien sabe cómo dar vuelta a la página, esa es Becky G. Después de que su prometido, Sebastián Lletget, aceptara públicamente su infidelidad, la cantante siguió con la cabeza en alto promocionando su nueva canción "Chanel", junto a Peso Pluma y hasta asistió a una entrega de premios iHeartRadio luciendo un sexy vestido y una sonrisa de oreja a oreja. La realidad, es que esta no ha sido la primera vez que la cantante ha sacado la casta y ella misma lo contó en un capítulo de una de las series Time to Walk de Apple Fitness+. "Cuando tenía 9 años, hubo una gran caída en el mercado en Estados Unidos. Muchas familias estaban perdiendo sus casas. La gente estaba perdiendo sus trabajos. Y recuerdo que fue un momento muy, muy aterrador porque perdimos nuestro hogar", contó la intérprete de "Mayores". "[Vivíamos] en el garaje de mis abuelos en Inglewood, hacía mucho frío en los inviernos y mucho calor en los veranos. Compartía una litera con mi hermana abajo y mis hermanos arriba, mientras mis padres dormían en el futón", y agrega. USCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tuve que crecer y madurar muy rápido a una edad tan temprana. Cuando otros niños estaban averiguando cuál sería su atuendo para la escuela, yo oraba a Dios para conseguir otro trabajo, asustada de que nunca saldríamos del garaje". Tal situación la hizo tomar al toro por los cuernos y a la par de que perseguía el sueño de convertirse en artista, cantaba en fiestas de XV años y reuniones para ganar un dinero y ayudar a su padre, quien mantenía a la familia completa. "En ese momento, estaba realmente obsesionada con actrices jóvenes como Dakota Fanning y Shirley Temple, estas chicas rubias de piel muy clara que hacían grandes cosas", rememora. "Y, ya sabes, soy una niña morena con cabello muy oscuro y ojos oscuros". Time to Walk Becky G Time to Walk Becky G | Credit: Apple Su físico y esas ganas de salir adelante la hicieron sobresalir. "Me [descubrieron] haciendo covers y publicándolos en Internet. Hice una versión de "Jenny from the Block", y le di la vuelta, y era "Becky from the Block". Literalmente toda mi familia está en el video, mis tíos, mis tías, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis abuelos". Desde entonces el resto es historia. Para conocer más sobre la vida de Becky, solo tienes que ingresar al programa digital de Apple en el que a través de vivencias únicas, fotos y música de personas influyentes, como el chef José Andrés, Dolly Parton, Shawn Mendes, y Nicky Jam, entre otros, los usuarios de Apple Watch se ejercitan a la par de que se sienten empoderados.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tras escándalo de infidelidad, Becky G se reune con músicos y camina para relajarse

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.