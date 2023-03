Becky G aparece públicamente sin anillo de compromiso tras escándalo de su novio El escándalo en el que se ha visto envuelto el prometido de Becky G, Sebastián Lletget, podría poner en riesgo definitivo la relación sentimental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se desató un escándalo cuando salieron a la luz supuestas pruebas de que Sebastián Lletget, novio de Becky G, le había sido infiel con varias mujeres. El deportista le pidió disculpas públicas, pero al parecer eso no fue del agrado de la cantante, aunque, hasta ahora, no se ha pronunciado al respecto. Pese a ello, parece que la relación sentimental de la famosa está pendiendo de un hilo; tan es es así, que la noche del 27 de marzo de 2023, la intérprete de "Sin pijama" asistió sola a la entrega de los premios iHeartRadio y, según reportan diversos medios de comunicación, ya no portaba el anillo de compromiso que su novio le entregó en diciembre. Se ha rumorado también que cuando estuvo en un partido de fútbol, el pasado fin de semana, tampoco llevaba dicha joya. Por su parte Lletget aseguró que es víctima de las malas intenciones de alguien y aseguró que estaba "faltando el respeto a la única persona que amo más que a nadie" y le pidió perdón a su novia. "Resultó en un complot de extorsión. Dado que esta persona no obtuvo lo que quería, ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales, lleno de más mentiras que cualquier verdad y publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida", comentó sobre su situación hace unos días. Becky G - 2023 iHeartRadio Music Awards Becky G - 2023 iHeartRadio Music Awards | Credit: Steve Granitz/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante publicó imágenes de dicho evento, donde recibió el premio en la categoría Mejor canción Canción Pop/Reguetón Latino del Año por "Mamiii", que realizó en colaboración con Karol G. "Sin palabras, pero gracias", fue el texto que utilizó para acompañar dichas fotografías. Los mensajes de apoyo hacia Becky G por parte de colegas y fanáticos han estado presentes desde que surgió el escándalo. Solo el tiempo dirá cómo concluye esta historia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Becky G aparece públicamente sin anillo de compromiso tras escándalo de su novio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.