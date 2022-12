¡Boda a la vista! Becky G se compromete con el futbolista Sebastián Lletget La pareja dio a conocer la feliz noticia la mañana de este viernes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de seis años de noviazgo, Becky G y Sebastian Lletget están listos para convertirse en marido y mujer. La pareja se comprometió en matrimonio este jueves en una exclusiva playa de California. Los tortolitos dieron a conocer la feliz noticia a través de sus respectivas cuentas de Instagram, ganándose las felicitaciones de sus seguidores. "Nuestro lugar para siempre", escribieron junto a una serie de imágenes que captaron el emocionante momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Becky G y Sebastian Lleget se comprometen engaged Becky G y Sebastian Lleget | Credit: Becky G/Instagram Lleget se puso de rodillas al atardecer para pedirle a la cantante que fuera su esposa. Becky, completamente sorprendida y emocionada, aceptó sin titubear. El atardecer en Manhattan Beach fue el testigo principal acto, que fue sellado con gigantesco anillo. Becky G y Sebastian Lleget comprometidos engaged Becky G y Sebastian Lleget | Credit: Becky G/Instagram La pareja empezó su relación en el 2016, luego de que Naomi Scott, compañera de reparto de la cantante en la película Power Rangers, le concertara una cita a ciegas con el futbolista estadounidense de origen argentino. Desde entonces, Becky y Lletget han sido insuperables. Becky G y Sebastian Lleget comprometidos engaged Becky G y Sebastian Lleget | Credit: Becky G/Instagram La cantante ha confesado que su futuro esposo es su mejor amigo y en octubre aseguró que las estrellas en su relación se estaban alineando. "Hemos estado juntos por más de seis años ya y es algo nuevo en muchas cosas porque realmente estamos abrazando los cambios que están sucediendo en nuestras vidas, dentro de nosotros mismos y apoyándonos mutuamente en eso", dijo la cantante a People en octubre. "Realmente no puedes forzar las cosas. Pero recientemente, las cosas se han estado alineando". ¡Felicidades!

