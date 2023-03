La reacción de Becky G a rumores de infidelidad de su prometido Sebastian Lletget Se filtra supuesta respuesta de Becky G a los rumores de infidelidad de su pareja, el futbolista argentino Sebastian Lletget. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Becky G compartió con el mundo su felicidad al comprometerse con el futbolista argentino Sebastian Lletget en diciembre después de seis años de relación. Sin embargo, ahora Sebastian Lletget está en el ojo del huracán por rumores de supuesta infidelidad a la cantante de raíces mexicanas. Ha salido a la luz un supuesto mensaje filtrado de Becky G reaccionando a estos rumores de infidelidad de su amado, reporta Despierta América (Univision). El supuesto mensaje de la cantante, que habría sido sacado de un chat, dice: "al final del día él regresa a casa conmigo. Los dos tenemos la misma meta, pero cómo llegamos ahí está en manos de Dios. Ambos tenemos suficiente fe el uno en el otro para salir adelante". La intérprete de "Mayores" no ha compartido ningún mensaje en sus redes sociales sobre este tema. Sebastian Lletget no ha dado declaraciones públicas, pero sus seguidores en Instagram han notado que ha desactivado los comentarios en sus más recientes fotos junto a Becky G. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Becky G Sebastian Lletget Credit: (Lionel Hahn/Getty Images) Una mujer desconocida, que le mandó mensajes a Becky G en sus redes sociales, asegura tener pruebas de que Lletget le fue infiel a la cantante en la discoteca Shoko de Madrid. Esta mujer alega tener supuestos audios, mensajes de chat y hasta un video desnudo del futbolista. La mujer, identificada en Instagram como @ja29po, le escribió a Becky G el siguiente mensaje: "Sebastian Lletget te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo. Tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta video íntimo de Sebastian. No lo puedo publicar pero te lo puedo hacer ver a ti en privado. Escríbeme y verás que no miento. El único falso y mentiroso es tu novio, que te engaña con muchas mujeres más". La cantante recién lanzó el tema "Arranca" que habla de un "falso amor". "Dímelo papi ¿qué haces tú llamándome a mí? Si ayer te vieron enredao' con una domi", dice parte de la canción. Los fanáticos de la pareja están desconcertados y las redes sociales arden con comentarios.

