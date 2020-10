Becky G revela orgullosamente lo que acaba de descubrir sobre sus antepasados La cantante se sometió a una prueba de ADN y se sorprendió al conocer los resultados. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Becky G siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces y ha hecho su mayor esfuerzo por representar dignamente su herencia mexicana. En un esfuerzo por descubrir más sobre su procedencia, la cantante se realizó una prueba de ADN a través de la cual descubrió un detalle que la sorprendió —y que esta semana no pudo dejar pasar desapercibido durante el día de las personas indígenas en Estados Unidos. “Cuando era niña, no pensaba mucho en el hecho de que una de mis abuelas tenía la piel clara y mi otra abuela tenía la piel más oscura. Para mí, sólo eran mis abuelas Lita e Ita. Pero a medida que fui creciendo, siempre tuve curiosidad por saber si yo misma tenía antepasados indígenas”, escribió la intérprete en su cuenta de Instagram. “Cuando llegaron los resultados [de la prueba de ADN], me quedé asombrada. Casi exactamente la mitad del ADN de mi padre es indígena y yo estaba justo detrás de él con el segundo porcentaje más alto de ADN indígena de mi familia directa”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Becky G explicó a sus seguidores que debido a la poca información que había podido obtener por parte de su familia ignoraba su linaje, pero que hoy más que nunca la embarga la emoción al poder presumir sus raíces indígenas. “Lloré cuando leí mis resultados, no por el asombro, sino por el orgullo”, explicó. “Estoy realmente muy orgullosa de ser parte de una comunidad que es tan hermosa, cálida, espiritual, fuerte y que tiene tanta lucha en su sangre”. La cantante dedicó su extensa publicación a su abuela por parte de padre y se comprometió a aprender más sobre su origen. “Estos resultados representan algo muy personal para mí, y compartir mi orgullo indígena es algo [de lo] que siempre estaré orgullosa de celebrar y aprender más sobre ello”, comentó.

Close Share options

Close View image Becky G revela orgullosamente lo que acaba de descubrir sobre sus antepasados

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.