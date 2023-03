Becky G y el anillo perdido ¡la cantante reaparece muy discreta en L.A. ! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Becky G Credit: Backgrid/The Grosby Group Con las manos bien metidas en los bolsillos de su abrigo la intérprete reapareció en Los Ángeles tras el escándalo con su prometido Sebastián Lletget. Además: Chiquis muestra su sexy figura; compañeros de Hoy Día celebran a Daniel Arenas, y Mayrín Villanueva de estreno en México, ¡míralos! Empezar galería Becky G Becky G Credit: Backgrid/The Grosby Group Con las manos bien metidas en los bolsillos la intérprete mexicoamericana reapareció en Los Ángeles , CA., posiblemente escondiendo el anillo desaparecido tras escándalo con su prometido Sebastián Lletget. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquis Chiquis Credit: Armando Mota/The Grosby Group Echando chispas de sensualidad la cantante presumió su nueva figura en el Lunario de Ciudad de México hasta donde llevó su Tour Parte II Abeja Reina. 2 de 7 Ver Todo Frederik Oldenburg, Lourdes Stephen, Daniel Arenas, Chikibombom y Andrea Meza Daniel Arenas Lourdes Stephen, Frederik Oldenburg, Chikibombom, Andrea Meza Credit: Mezcalent Los compañeros del actor colombiano en el shoy Hoy Día (Telemundo) (centro) lo sorprendieron con un novedoso pastel azul para celebrar su cumpleaños y rodearlo de cariño. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Mayrin Villanueva, Pablo Valentín y Pedro Sicard Mayrin Villanueva, Pablo Valentín y Pedro Sicard Credit: Mezcalent También en Ciudad de México captamos a la esposa de Eduardo Santamarina y a sus colegas en la presentación de su nueva serie cómica ¿Es neta Eva? que se estrenará próximamente en México. 4 de 7 Ver Todo Jessica Rodríguez, Myke Towers y Raul Gonzalez Myke Towers, Jessica Rodriguez y Raul Gonzalez "Despierta America" Credit: John Parra/Getty Images El cantante Myke Towers (centro) la pasó de lo lindo con el elenco del programa Despierta America al que visitó en los estudios del show de Univision, en Doral, FL. 5 de 7 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Backgrid/The Grosby Group En Pasadena, CA., captamos a una delgadísima Sofía Vergara camino a los estudios del show America's Got Talent (NBC) con un colorido look y uno de sus acostumbrados bolsos de lujo. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Selena Gómez Selena Gómez Credit: Backgrid/The Grosby Group En Nueva York captamos a la cantante y actriz luciendo elegantísima en la presentación de su línea de belleza Rare Beauty. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

