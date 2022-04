Becky G reacciona molesta con un fan que quiere abrazarla en una foto ¿Por qué Becky G dejó atrás su amabilidad con uno de sus fanáticos? Mira aquí lo ocurrido con la cantante que ha desatado una fuerte polémica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Becky G gusta de ser amable con sus fanáticos; así, se muestra dispuesta a complacerlos con autógrafos o tomándose alguna fotografía. Por ello, llamó la atención que la cantante tuviera una reacción de molestia e incomodidad cuando un caballero quiso tomarse una foto con ella. Lo hechos ocurrieron en un evento, donde se puede apreciar que la famosa se acerca a un hombre y una mujer para que pueda captarse una imagen de los tres. Sin embargo, el primero le pone la mano, donde tiene un vaso, al hombro y parece dirigirla hacia el seno de la intérprete de "Cuando te besé", quien de inmediato y en actitud firme, le tomó el brazo y la quitó; posteriormente, esbozó una gran sonrisa para la instantánea. Los cibernautas reaccionaron apoyando por completo la reacción de la también actriz, quienes aseguran había una mala intención por parte del mencionado hombre. "Muy bien mi Becky. Arriba México"; "Así debemos hacer todas y luego por pena nos andamos dejando"; "El hombre a querer pasar la manita así disimuladamente más abajo"; "Ni tan caballero", y "¡¡¡Pues este!!!", fueron algunos comentarios. Becky G, look del dia Credit: Unique Nicole/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No se sintió cómoda. Está muy bien que lo haya hecho, todo tiene límites"; "Que bueno de Becky. Primeramente, un caballero nunca se toma fotos así con mujeres; que falta de respeto de este tipo"; "No entiendo porqué algunos hombres son tan atrevidos; si la iba a tocar tenía que preguntar bien por Becky así se hace", agregaron. Hubo algunos que justificaron la actitud del señor y consideraron "que ni hizo nada malo"; aunque la mayoría salió en defensa de la famosa por considerar que fue víctima de una falta de respeto. Becky G no se ha pronunciado al respecto y continúa enfocada en sus proyectos profesionales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Becky G reacciona molesta con un fan que quiere abrazarla en una foto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.