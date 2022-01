Becky G habla sobre la presión que sintió y cómo se liberó "Me cansé de sentirme cansada" La cantante Becky G comparte video hablando de la presión que ha sentido y los cambios que ha hecho en su vida por su bienestar emocional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Becky G abrió su corazón en un video que publicó en Instagram. La cantante de 24 años habló de la presión que ha sentido y cómo se ha liberado. En los últimos meses ha tomado tiempo para descansar y vacacionar por Hawai y visitar Disney World con su novio, el futbolista argentino Sebastian Lletget. "No olviden que es su tiempo, es el tiempo de ustedes y de nadie más, así que tómense su tiempo", enfatizó la artista. "Tómate tu tiempo, el tiempo no regresa. Si me conocen desde el principio de mi carrera saben que yo tengo desde los 9 años haciendo esto y aunque todavía soy muy jovencita, te digo que en los últimos años me cansé de sentirme cansada, de preocuparme por lo que dice la gente, por lo que dice la industria, de la presión de dar más y más —y no tienes que ser superestrella para saber lo que es sentir presión, dar más y más y trabajar más y más y no tener nada para dar. Es difícil", admitió. "Y cuando te tomas tiempo para ti misma, para descansar, puedes recibir". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Becky G Credit: (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) "Quería compartir con ustedes que aunque el año pasado me vieron muy ocupada, trabajando en varios diferentes proyectos —especialmente proyectos fuera de la música— quería decir que la música siempre ha sido y va a seguir siendo mi prioridad", afirmó. Becky G Credit: (Amy Sussman/Getty Images) La estrella mexicoamericana, conductora del programa Face To Face With Becky G (Facebook Watch) se mostró ilusionada con su nueva música. "Aunque el año pasado ya tenía canciones listas, grabadas, estos últimos días en el estudio —no sé si fue porque fui de vacaciones, tomé tiempo para descansar— [pero] [con] estas canciones estoy obsesionada, emocionada y me siento muy bendecida", añadió. La cantante agradeció el amor de sus fanáticos y dijo que estaba mejorando su español porque para ella es muy importante poder cantar y expresarse no solo en inglés, sino en los dos idiomas. "Me siento muy inspirada porque quiero que sepan que cada cosa que hago en mi carrera —si es en la música, en el mundo de la actuación, con mi línea de maquillaje— en cualquier cosa que hago, en cualquier idioma, lo hago para mi comunidad y lo hago con orgullo, lo hago para representar", concluyó.

