La razón por la cual Becky G y Sebastián Lletget podrían no tener una gran boda: "Esto es una locura" Cuando los fans le preguntaron sobre cómo iban los planes nupciales con el futbolista la chaparrita no tuvo más remedio que contestar. "¡Huye a las montañas! ¡No dejes que nadie te vea!". Quienes estén esperando una fabulosa boda por parte de Becky G y su fiancé, el futbolista Sebastián Lletget, podrían quedarse, como dicen por ahí, peor que novia de pueblo: esperando. Dicha boda podría no materializarse en mucho tiempo e incluso ¡podría no materialice del todo! Así lo confesó recientemente la cantante de 26 años tras ser confrontada en redes por los fans ante la falta de progreso en las planeaciones de sus nupcias. "El otro día participé en una de esas charlas de Instagram y alguien me dijo: 'Entonces, ¿estás en los preparativos de tu boda?'", explicó la artista de raíces mexicanas a PEOPLE durante la reciente celebracion de los premios Billboard Women in Music. }Y yo estaba así como que ...¿soy la única de este lado de las redes que anda como que: '[Becky] No hagas una boda grande?'" "¡Vete a vivir con él! ¡Huye a las montañas! ¡No dejes que nadie te vea! Esto es....una locura", prosiguió para explicar lo que siente por dentro y cómo vive su compromiso matrimonial el cual quedó solidificado en diciembre pasado cuando el jugador del equipo LA Galaxy, de 30 años, se puso de rodillas para pedir su mano. Sebastián Lletget le propuso matrimonio a su amada en diciembre pasado, después de más de seis años de relación. La intérprete de "Sin pijama" compartió la noticia en sus redes, donde más de 4,2 millones de fans aplaudieron el gesto: Sebastian Lletguet Becky G Credit: IG/Becky G "Estoy en una época en la que realmente quiero apreciar y disfrutar esta fase de la relación también", añadió para explicar más a fondo su sentir sobre este delicado tema. "Nos tomó siete años el llegar aquí. Años hermosos, años llenos de retos, años donde hubo crecimiento para ambos tanto individual como colectivamente. Y pienso que estoy súper enfocada en mi carrera y él también y ambos estamos alineados a eso". Claro que en esto del amor nunca se puede descartar el que un capricho los lleve a ambos ante el juez para casarse así, de pronto. "No sé, a lo mejor nada más hago una cita, voy al juzgado y ya", afirma la cantante. "Hacemos una fiesta luego". Lo que sí es que sea como sea, en sus nupcias habrá mariachis, es algo que la artista no quiere que falte por ningún motivo. Sebastian Lletguet Becky G The 17th Annual Latin Grammy Awards - Arrivals Credit: Getty Images "A lo mejor nada más hacemos una fiestota estilo mexicano", explica. "Ya dijimos que seguro habrá un mariachi, no importa lo que hagamos, tiene que haber un mariachi". "También debe haber buena comida y un buen asado, porque él es argentino", puntualizó la estrella. "Creo que conforme vayamos hablándolo, a ver a dónde va a parar la cosa". ¡Esperemos que en el altar!

