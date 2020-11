Close

Becky G habla sobre el divorcio de su amiga Chiquis Becky G, quien acaba de estrenar su primer sencillo junto a Ozuna, No drama, describe al artista dominicano, confiesa que tiene miedo de ir a los Latin Grammy y sobre el divorcio de su amiga Chiquis. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante la promoción de su nuevo sencillo junto a Ozuna, "No drama", la cantante Becky G aprovechó para dar su opinión sobre el divorcio de su amiga Chiquis. ¿Qué mensaje le darías en este momento que está viviendo tan difícil con su divorcio? "Primero quiero decir que no es mi lugar hablar sobre las vidas de otros, aunque sí es como mi familia, es mi amiga. Nosotros sabemos cómo es Chiquis y cuando ella esté lista para hablar sobre esas cosas ella lo va hacer, a su manera, y la otra que quiero decir es que ¡no drama!", dijo en entrevista con MezcalTV. Image zoom Credit: John Parra/Getty Images for LARAS; Amy Sussman/Getty Images ¿Discutes con tu novio? "No, soy el tipo de persona que si algo me cae mal , pues me voy, ni voy a gastar mi tiempo y por eso me encanta [la canción] "No drama", decir que 'aquí conmigo no'". RELACIONADO: Las fotos más románticas de Becky G con su novio La intérprete de "Sin pijama" aún no cree que haya grabado junto a Ozuna. "Honestamente, el fan dentro de mí todavía está procesando que tengo una canción con Ozuna, porque yo por mucho tiempo he sido una súper fan de él, de su música y ahora [he podido] conocerlo más como persona. Es una persona tranquila, muy trabajador, muy humilde. Creo que [los fans] van a disfrutar esta canción y el video. Siempre estoy diciendo que no drama es mi 'mood' de 2020". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Becky G está nominada al Latin Grammy a la mejor canción urbana por "Muchacha", su colaboración con Gente de Zona. "Si voy a ir [a los Latin Grammy] porque me siento cómoda, y si no voy, pues es porque todavía no me siento lista. Yo soy súper miedosa, desde el principio de la cuarentena yo he estado súper seria de todo".

