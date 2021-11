Exclusiva: Becky G habla de su nuevo show Face to Face with Becky G en Facebook Watch ¡Los detalles! La cantante y actriz Becky G debuta como presentadora de su propio talkshow Face to Face with Becky G, que estrena hoy en Facebook Watch. ¡Esto nos contó sobre el programa y sus deseos de ser mamá! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Becky G habló con People en Español sobre su nuevo programa Face to Face with Becky G, que estrena hoy en Facebook Watch. "Es mi primer talk show," dijo ilusionada. "Es algo muy interesante para mí cambiar mi posición de ser artista ahora a ser presentadora. A mí me encanta. Yo he tenido tiempo durante la pandemia de pensar mucho en lo que amo, y te digo que es más grande que la música, es más grande que ser actriz, es más grande que ser la jefa de mi propia marca de maquillaje, es más que nada conectar con mi público, el poder que viene con [esa] conexión es algo muy bonito y me inspira mucho". "Con este talk show Face to Face vamos a tener muchas conversaciones muy importantes con mis invitados y vamos a conocer a las personas detrás de todo el éxito. ¿Qué tenemos en común yo con ellos, pero también nuestros seguidores?", añade. Su primera invitada es Demi Lovato, alguien muy importante para Becky G. "Demi Lovato es una persona muy especial para mí, no nada más en mi carrera pero también en mi vida personal significa mucho para mí", dijo sobre la intérprete de "Échame la culpa". Como en su podcast En la sala, donde J Balvin habló con Becky G sobre su lucha contra la ansiedad y la depresión, su programa en Facebook Watch abordará tópicos como la salud mental y la discriminación, entre otros. "Creamos este show para hacer como una invitación a nuestro público de aprender más, para aprender juntos de estos temas. Tenemos invitados que van a compartir historias muy personales", relata. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Becky G Credit: Courtesy of Facebook Watch La cantante —quien unió fuerzas con Christina Aguilera, Nathy Peluso y Nicki Nicole en el nuevo himno de poder femenino "Pa mis muchachas"— habló de la importancia de sus seres queridos. "La familia significa todo para mí", reconoce. "Creo que es obvio que yo no estaría aquí sin ellos. Ellos me ayudan mucho a tener un balance, especialmente en un tipo de carrera que no tiene mucho balance", añade. "Empezó con un sueño que siguió creciendo y a veces es demasiado", confiesa. "Ellos me mantienen centrada y me recuerdan que esto es todo un extra. Yo vine de nada y estoy bien sin nada y esa es mi verdad. Todo esto es bello y me siento muy agradecida, pero no hay diferencia entre yo y otra muchacha que creció en Inglewood con un sueño. Todas merecemos estas oportunidades". La joven empresaria —que recién lanzó una nueva colección navideña de su marca de maquillaje TresLuce— dice que sus familiares y su novio, el futbolista Sebastian Lletget la ayudan a alcanzar sus metas. "Es mi familia la que me mantiene empujando, me mantiene trabajando cada día para hacer crecer este sueño y compartirlo con otros de comunidades como la nuestra", dice. Cumplir 25 años el próximo año la ha hecho reflexionar. "El próximo año es un cuarto de mi vida. ¡Tendré 25! ¿Qué significa eso? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Por primera vez estoy realmente disfrutando el proceso de descubrir todo eso", confiesa. Experimentar la maternidad en el futuro es algo que la ilusiona. "Creo que hay cosas fuera de esta industria que quiero experimentar y no es solo tener una familia, no es solo casarme. ¡Yo ni siquiera he viajado el mundo sin estar trabajando! No he tomado unas vacaciones antes, así que definitivamente hay algunas cosas en mi lista de sueños por cumplir en lo personal. Los bebés definitivamente están ahí. Definitivamente quiero tener bebés un día". Por ahora, celebra el estreno de su nuevo show Face to Face with Becky G en Facebook Watch. ¡No te lo pierdas!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Becky G habla de su nuevo show Face to Face with Becky G en Facebook Watch ¡Los detalles!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.