Becky G en sus propias palabras sobre su familia y su relación con su novio Sebastián Lletget By Lena Hansen ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Becky G habla en exclusiva sobre sus proyectos y su amor por su familia y por el futbolista argentino Sebastian Lletget Empezar galería DULCE RECOMPENSA Image zoom Courtesy of Oreo Becky G recién habló en exclusiva con People en Español sobre un comercial de las galletas Oreo que grabó con su familia. El comercial, que saldrá esta noche durante la transmisión de los premios Latin Grammy por Univision, muestra a la estrella mexicoamericana de 22 años con sus seres queridos. “Va a ser un recuerdo que guardaré en mi corazón por siempre”, dijo sobre esta experiencia única que compartió con sus padres, abuelos y hermanos. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement FAMILIA PRIMERO Image zoom Courtesy of Oreo La cantante habló sobre sus abuelos, quienes han tenido un gran impacto en su vida. “Soy tan bendecida y afortunada de poder decir que tengo a mis cuatro abuelos con buena salud y muy presentes en mi vida”, dijo. “Ellos siempre han estado ahí desde que yo era niña. Son una de las mayores motivaciones que tengo en mi vida y en mi carrera porque son cuatro individuos que han sobrepasado tantos obstáctulos”. 2 de 11 Applications Ver Todo SU PRÍNCIPE AZUL Image zoom Jerritt Clark/Getty Images La artista sigue feliz junto al futbolista argentino Sebastian Lletget. “La comunicación es lo más importante en cualquier relación”, asegura ella, quien dice haber encontrado al amor de su vida. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement AMOR DEL BUENO Image zoom (Photo by Ethan Miller/Getty Images ) “Yo solo tengo 22 años, él cumplió 27. Estamos todavía tan enfocados en nuestras carreras”, reconoce Becky G sobre ella y su novio. “Nuestras carreras y nuestras familias han sido nuestros mayores enfoques y por eso sentimos tanta admiración y respeto el uno por el otro, y por lo que cada uno hace [a nivel profesional]”. 4 de 11 Applications Ver Todo BÉSAME MUCHO Image zoom (Photo by Astrid Stawiarz/Getty Images for AHA) “Vivimos juntos, tenemos una casa juntos, pero a la misma vez es como una relación de larga distancia porque a veces nos pasamos semanas o meses sin vernos”, confiesa Becky G sobre su amado. 5 de 11 Applications Ver Todo TRIUNFANDO Image zoom Theo Wargo/Getty Images for TIDAL “La tecnología lo hace un poco más fácil,” dice sobre mantenerse en contacto con sus padres y hermanos cuando está viajando por compromisos laborales. “Con los cambios de hora y la distancia sigue siendo un reto, pero no hay nada que una llamada por Facetime con la familia no pueda arreglar”. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement PODER FEMENINO Image zoom (Photo by JC Olivera/Getty Images) “Una cosa es hablar del empoderamiento femenino, pero cómo actuamos es lo más importante”, reconoce. “Creo que ahora más que nunca necesitamos unidad entre las mujeres”. 7 de 11 Applications Ver Todo NI MALA NI SANTA Image zoom (Photo by JC Olivera/Getty Images) “Mala Santa para mí es el angelito que a veces se puede portar mal”, bromea la artista sobre el concepto de su nuevo disco, del mismo título. 8 de 11 Applications Ver Todo SU HORA DE BRILLAR Image zoom (Photo by Bryan Bedder/Getty Images for iHeartRadio ) “Si me dieras a escoger si soy una mala o una santa te diría que no soy ni una ni otra”, reflexiona la estrella, “por que soy las dos cosas”. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement PLENITUD Image zoom Instagram/Becky G “Usualmente voy a casa de mis abuelos con mi novio”, dice sobre sus planes para festejar la Navidad. “Los padres de mi mamá viven literalmente a dos casas de distancia de mis padres y nos visitan siempre. Los padres de mi papá vienen y cocinamos juntos, hacemos tamales o albóndigas. Nos gusta hacer algo relajado y divertido”. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image Becky G en sus propias palabras sobre su familia y su relación con su novio Sebastián Lletget

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.