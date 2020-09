Becky G está lista para contarlo todo en su nuevo podcast La cantante mexicoamericana anunció el estreno de En la sala, en el que no dejará tema fuera del micrófono. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Becky G se prepara para una nueva aventura en la que agregará el título de locutora a su hoja de vida con el lanzamiento de su propio podcast, En la sala, La mexicoamericana sorprendió a sus seguidores con el anuncio de este nuevo proyecto disponible en la plataforma digital Amazon Music en el que promete hablar de todo y no callarse nada. “Estoy superemocionada de invitarlos a mi nuevo podcast”, anunció en su cuenta de Instagram. “Donde estaré acompañada por mis amigos, mi familia y por supuesto, algunos de sus artistas favoritos. Cuando entres a En la sala, tienes que saber que ningún tema está fuera del límite”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista aseguró que las conversaciones que se lleven a cabo ante el micrófono serán “crudas y sin editar”, cubriendo temas sobre música, familia, amor, hasta la importancia de votar y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con su carrera. “Todo, todito”, dijo. “Todo sobre LatinX y lo que tenga que ver con nuestra comunidad que debamos mejorar”. La cantante se une a la lista de artistas que se han rendido ante los micrófonos y lanzado su propio podcast, como Kate del Castillo, Anahí, Aislinn Derbez y hasta la ex primera dama Michelle Obama. Becky resaltó a sus seguidores que a través de su nuevo proyecto desea conocer las inquietudes de las nuevas generaciones y hablar de lo que por lo general no se habla. En la sala se estrenará el próximo 23 de septiembre en Amazon Music.

Close Share options

Close View image Becky G está lista para contarlo todo en su nuevo podcast

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.