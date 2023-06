Becky G habla de su vida tras escándalo de Sebastian Lletget: "Me siento orgullosa de cómo he navegado todo" Becky G habla con People en Español sobre sus proyectos y su vida hoy después del escándalo de infidelidad de Sebastian Lletget. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Becky G Credit: Steve Granitz/FilmMagic Becky G, quien está entre "Los 50 más bellos" de People en Español, habló en exclusiva sobre sus lecciones de vida. "Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo", dice la estrella de raíces mexicanas. Tras anunciar su compromiso con el futbolista argentino Sebastian Lletget en diciembre del 2022, la cantante se vio envuelta en un escándalo después de que su prometido fuera acusado de serle infiel y pidiera una disculpa pública a Becky G en marzo del 2023. La gran pregunta es si la cantante ha vuelto a la soltería o si le dará una segunda oportunidad al deportista, con quien vivió una historia de amor de seis años. "El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia", dijo Becky G a People en Español, sin ahondar más sobre su relación actual con Lletget. El amor propio es algo que cosecha a diario. "El amor propio para mí se trata de abrazar y aceptar quien eres realmente. Se trata de reconocer tu valor, adentro y afuera, y tratarte a ti misma con nobleza, compasión y respeto", dice Rebbeca Marie Gómez, el verdadero nombre de la artista de 26 años. "El amor propio también requiere poner barreras y honrar tus propias necesidades y deseos. Se trata de escuchar tu voz interior y tomar decisiones que estén alineadas con tus valores y tus aspiraciones", reflexiona. "Se trata de creer en ti misma, de confiar en tus instintos y perseguir lo que trae alegría y plenitud. Lo más importante es que cuando te aceptas y te amas a ti misma primero, todo lo demás cae en su lugar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Becky G Credit: Steve Granitz/FilmMagic Su carrera va viento en popa. Becky G brilló en el escenario del festival Coachella y se anotó goles como "Mamiii" junto a Karol G y "Chanel" con Peso Pluma. Este año arrancará su primera gira y lanzará un disco regional mexicano. "Ha sido un torbellino pero también ha sido un año maravilloso de logros y nuevas experiencias", dice ella, ilusionada sobre lo que traerá el futuro. "Me siento muy bendecida, muy afortunada por las oportunidades que he tenido en mi carrera y todas las nuevas oportunidades que han llegado recientemente", afirma. "Y lo que más agradezco es ser latina y poder representar 200 por ciento".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Becky G habla de su vida tras escándalo de Sebastian Lletget: "Me siento orgullosa de cómo he navegado todo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.