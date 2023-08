¡Becky G para el tráfico en Los Ángeles con sus hot pants y botas vaqueras! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Becky G Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante mexicoamericana se deja ver por un sitio de moda de Culver City; Además: El príncipe Harry y su amigo, el argentino Nacho Figueras, se van de compras y Madonna reaparece en plan sexy tras su hospitalización, ¡míralos! Empezar galería Becky G Becky G Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante mexicoamericana robó miradas en Culver City, CA., donde fue vista en un sitio de moda tomando almuerzo con amigos. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio A la memoria de Don Vicente Vicente Fernández Jr. y su madre Doñ Cuquita Credit: Mezcalent Vicente Fernández Jr., (izq.) y su madre, doña Cuquita presentaron el álbum póstumo Vicente Fernández le Canta a Los Grandes Compositores de México en su rancho Los Tres Potrillos de Guadalajara, Jalisco. 2 de 6 Ver Todo Nacho Figueras y príncipe Harry Nacho Figueras y Príncipe Harry Credit: IG/Nacho Figueras Los amigos y jugadores profesionales de polo se asomaron a las redes para compartir esta simpática imagen de su salida de compras "para sus esposas" —como anotó el deportista y modelo argentino— mientras visitan Japón para participar en la copa de polo Sentabale, con fines caritativos. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Madonna Madonna Credit: IG/Madonna ¡La Chica Material está de vuelta! Así de sexy reaparece en redes para mostrar su estado actual tras su hospitalización reciente y de paso dar pistas del inicio de su esperada gira mundial, ¡bien! 4 de 6 Ver Todo Manuel y Emmanuel Mijares y Emmanuel Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Manuel Mijares (izq.) y su amigo y colega, el también cantante Emmanuel, estremecieron a sus fans en el Auditorio Nacional de Ciudad de México con un concierto a dúo. 5 de 6 Ver Todo Alaska Alaska y Fangoria Credit: Ramon Costa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images La cantante mexicoespañola se presentó con su grupo Fangoria en un festival veraniego en Sitges, España, ¡y para no variar subió al escenario con look impactante! 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

