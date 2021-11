Becky G descubre la pareja ideal de Demi Lovato durante el estreno de su talk show, ¿de quién se trata? La cantante mexicoamericana explora una nueva faceta en su carrera en la que promete abordar los temas más relevantes para la comunidad latina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este año ha estado lleno de momentos especiales para la cantante Becky G, con el lanzamiento de su propia línea de maquillaje Treslúce, una colaboración de ensueño junto a Christina Aguilera en el tema titulado "Pa' mis muchachas", el afianzamiento de su relación con el futbolista Sebastian Lleget, y ahora su estreno como presentadora de su propio talk show 'Face to Face' o Cara a Cara, para la plataforma Facebook Watch. La cantante lo había anunciado con bombos y platillos en sus redes sociales, prometiendo conversaciones sinceras, sin filtros que cubren temas provocativos y problemáticas sociales dentro de la comunidad Latinx, y cumplió su promesa con su primera invitada. Becky se sentó junto a Demi Lovato para charlar sobre relevantes temas como la sexualidad, la meditación, el significado de la amistad, la responsabilidad de ser modelo a seguir y hasta la existencia de ¡extraterrestres! Pero la joven de 24 años no pudo evitar recordar cómo Lovato fue la primera artista en darle la oportunidad de exponer su talento. "Tú específicamente tienes un gran significado en mi vida y no creo que jamás te lo había dicho", le expresó Becky. "Fuiste una de las primeras artistas que realmente me vio y me dio una oportunidad. Abrí tus shows, bueno me gusta decir que abría tus shows, pero en realidad era solo un relleno mientras cambiaban el escenario. Tenía 15 años cuando te conocí, hoy tengo 24… Hace casi 10 años y aquí estamos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Face to Face with Becky G/Facebook Watch Becky G | Credit: Face to Face with Becky G/Facebook Watch Durante la conversación, además de hablar de los proyectos profesionales, el amor de pareja y personal, las artistas hablaron sobre el reto de enfrentarse a su propia salud mental y su proceso de curación. "De Demi he aprendido que está bien no tener todas las respuestas. Las dos hemos tenido que crecer muy rápido. Personalmente, hay cosas de nuestras vidas que realmente nos unen", comentó la ahora presentadora a People. "Luego, en el lado de la industria, haber crecido frente al mundo, bajo un microscopio, [Demi] más que yo, obviamente es Demi Lovato, ¡hello!, pero con esa presión, creo que mucha gente se identifica hoy en día, debido a las redes sociales". No hubo tema que Becky no tocara durante su entrevista con Demi, y entre los más candentes fue uno por lo que la cantante ha sido fuertemente criticada: su supuesto contacto con fantasmas y extraterrestres, un tópico fascinante para Becky, según confesó. "He tenido contacto a través de la meditación, viendo cosas en el cielo que antes no estaban ahí cuando empecé a meditar", reveló Demi. Demi Lovato Face to Face with Becky G/Facebook Watch Demi Lovato y Becky G | Credit: Face to Face with Becky G/Facebook Watch ¿Saldrías con un extraterrestre?, preguntó Becky. "¡Sí, absolutamente! ¡Estoy tan cansada de los humanos!", exclamó Demi entre risas. "Estoy tan cansada de los humanos y su mie..da humana. Estoy tan cansada. ¡Tráiganme un extraterrestre!". En esta nueva aventura, Becky adelantó que tendrá como invitados a Diego Boneta, Rome Flynn e Isabela Merced, para intimar sobre temas interesantes que conecten a la gente. "Durante la pandemia tuve mucho tiempo para realmente pensar en lo que me gusta de lo que hago. Me di cuenta que va más allá de la música", dijo la cantante a la revista. "Era más grande que un proyecto de actuación. Más grande que las presentaciones. Era conectar. Amo conectar [con la gente]".

