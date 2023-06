Becky G: Así reacciona tras ser confundida con empleada de su propia empresa El incómodo momento que vivió la cantante mexicoamericana sucedió en una compañía de la que ella es inversionista. ¡Así salió airosa del bochorno! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Becky G Credit: JC Olivera/WireImage Becky G acaba de revelar un penoso momento que vivió en una sala de juntas de una empresa donde fue confundida con una de las empleadas y ha revelado cómo salió airosa del bochorno ¡y hasta disfrutó del momento! El incómodo momento sucedió durante una reunión de trabajo celebrada en la empresa del club Angel City FC, un equipo de fútbol californiano de la Liga Nacional de Soccer Femenino de Estados Unidos, y del que ella es inversionista. "Entré a esta sala y un caballero ya mayor se topa conmigo y me tumba encima su cerveza", explicó la mexicoamericana al narrar la historia durante la conferencia Creative Artists Agency's Amplify, celebrada en Ojai, CA. "Entonces el hombre me dijo algo así como que: '¿Trabajas aquí?', prosiguió la estrella de la pasada edición del festival de música de Coachella e intérprete del exitazo "CHANEL", al lado del mexicano Peso Pluma. En lugar de montar el cólera al no ser reconocida como una de las figuras líderes en la música urbana y intérprete de canciones que han sido escuchadas vía streaming más de dos mil millones de veces, la artista reaccionó de otra manera. "Yo estaba como que ... me dolió a gusto", explicó la cantante al revelar su sorprendente reacción. "Me encantó sentirme así porque no podía esperar a soltar la bomba que le iba a soltar. [Le dije:] 'No, de hecho yo también soy una de las inversionistas", explicó Becky G al sorprendido hombre. "Y él se quedó como que ' ¿Oh?'" Becky G es una de las inversionistas del club de fútbol femenino Angel City FC: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No puedo esperar a seguir estando presente en espacios como ese y soltar bombazos a la gente que digan ¡toma!", afirmó reflexiva. "Tenemos oportunidades y una enorme responsabilidad de estar ahí por nuestras comunidades". ¡Así es!

