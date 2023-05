Becky G estalla por conflicto con la prensa tras ser cuestionada por su novio. "No ser chismosa" Argumentando que no quiso quedarse callada, Becky G habla del encuentro atropellado que tuvo con representantes de los medios de comunicación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Becky G llegó a la Ciudad de México para ofrecer una presentación. A su arribo al aeropuerto fue recibida por la prensa local que estaba interesada en cuestionarla por la polémica que se ha generado tras la infidelidad de su novio Sebastián Lletget con quien estaba comprometida en matrimonio. La cantante fue resguardada por su equipo de seguridad y mantuvo el silencio en todo momento, mientras los representantes de los medios de comunicación tuvieron conflictos con quienes la cuidaban ocasionándose un caos. Ahora, la intérprete de "Sin pijama" se pronunció ante lo ocurrido. "Quería tomar un momento para hablar de lo que ocurrió en el aeropuerto. A todas las personas que estaban ahí espero que estén bien. Se que fue un momento muy intenso, un momento de locos. Sinceramente, me impactó de una manera muy fuerte", mencionó en un video que dio a conocer en una de sus historias de Instagram. "Sé que hay muchas personas que trabajan en ese mundo que dicen 'solo intentando hacer mi trabajo, déjame hacer mi trabajo'", continuó. "Mira, yo también estoy intentando hacer lo mío y el mío no tiene nada que hacer con drama, con ser chismes y de hablar de cosas negativas en la vida. Por favor, ustedes me conocen". Becky G Credit: Manny Hernandez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La famosa dejó claro que no pretende callar cuando algo le molesta, pero advirtió que no está interesada en ventilar su vida privada. "Si hay algo que decir, lo voy a decir, y si no hay nada decir, no lo voy a decir. Esta es una relación mutua. Si yo te doy el respeto, por favor, al revés también. Eso es la única cosa que pido", continuó. "Para mí la ansiedad es algo tan real, y cuando me siento tan incómoda, siento que no puedo conectar porque no me siento segura", mencionó. "No quería quedarme callada, sé que 'calladita me veo más bonita', pero no". Becky G quiso cerrar ese capítulo y, pese a lo ocurrido, cumplió con sus compromisos profesionales en México sin mayor problema.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Becky G estalla por conflicto con la prensa tras ser cuestionada por su novio. "No ser chismosa"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.