Becky G promete grandes cambios en su carrera, ¿qué dijo? La artista latina aseguró que alterará la manera en que lleva su carrera como consecuencia de las recientes protestas para que refleje sus "valores como ser humano". Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Becky G mantuvo a sus seguidores en suspenso tras anunciar que estaría contando su verdad a través de las redes sociales. Luego de una serie de menajes en que expresaba que estaba pasando un momento difícil y de ausentarse por varios días de sus plataformas digitales, la intérprete finalmente dio a conocer el motivo de su estado de ánimo. “Voy a hablar de cosas muy importantes para mi”, dijo de inicio en un vídeo en su cuenta de Instagram. “Quiero hablar de un par de cosas con ustedes, empezando por lo obvio”. La cantante mexicoamericana habló de sus próximos proyectos y las distintas colaboraciones que tiene en el tintero, y reveló que de hoy en adelante no las promoverá de la manera habitual luego de las protestas y las demandas generadas por la muerte de George Floyd. "En mi corazón, no me parece correcto”. Visiblemente afectada por el tenso clima político del país tras las manifestaciones del movimiento Black Lives Matters, reconoció que ha llorado al verse en la obligación de reflexionar sobre la discriminación que padecen ciertas comunidades minoritarias en Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “No es nuevo que en este país hay racismo y se discrimina a comunidades minoritarias. Esto está incrustado en nuestro sistema de salud, sistema educativo, en nuestra industria del entretenimiento, nuestro gobierno, y en el mundo corporativo de los Estados Unidos”, expresó. “La guerra racial contra nuestra gente afroamericana ha sido ampliada por líderes en posiciones de poder que no inspiran más que odio. Diciéndole al mundo que no somos más que unos criminales, cuando somos la columna vertebral de este país”, agregó. Con la voz entrecortada, instó a sus seguidores a unir fuerzas para lograr un verdadero cambio. “Sé que la idea de ayudar al mundo cuando eres solo una persona se siente extremadamente desalentador, sin embargo, te prometo que si comenzamos en nuestros hogares, dentro de nuestras cuatro paredes, y nos integramos a nuestras comunidades, juntos podemos crear oportunidades e inspirar el cambio”, dijo. “Prometo que mis acciones y la forma en que me comporto como artista en el futuro, siempre irán de acuerdo con mis valores como ser humano”.

