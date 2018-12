Kuno Becker enfrenta rumores de su supuesto romance con actor porno

Hace unos días, surgieron rumores donde se asegura que Kuno Becker mantiene una relación sentimental con un actor porno que radica en Los Ángeles, California, y que lleva por nombre Mark Dylan. Incluso, aseguraron que existía un video donde se ve al productor de la película El día de la unión con su supuesta conquista. Ante ello, el histrión habló de frente sobre esta información.

“Me han matado, me han casado, de han divorciado. Que digan que soy gay está chingón; hasta está de moda”, advirtió Becker a los medios de comunicación. “Que me enseñen el video. Porque va a ser comedia. No tiene mal nombre. Mark Dylan salte pa’acá, ya nos descubrieron [bromeó]”.

Para el protagonista de la cinta Pánico 5 Bravo este tipo de comentarios no le causan la menor molestia porque está muy seguro de su situación sentimental; además, se pronunció a favor de la comunidad homosexual.

“Si fuera bisexual por lo menos tendría dos oportunidades de encontrar el amor. En una de esas”, mencionó Becker a los medios de comunicación. “[La homosexualidad] no la he probado, pero no es lo mío. Tengo muchos amigos gays y los adoro”.

Kuno Becker confesó que no descarta la posibilidad de ser padre en algún momento y advirtió, que ha diferencia de sus colegas, no tienen ningún problema en decir su verdadera edad.

“No tengo hijos, pero claro que me gustaría ser padre; pero un día de estos. No sé”, reveló. “Ya tengo 40 años. Soy el único pendejo que no se quita la edad. Todos los actores y las actrices se van bajando la edad y ya soy más grande que todos.