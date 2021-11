Bebidas para celebrar el Día de Muertos Para que disfrutes aún más esta celebración y acompañes tus comidas, traemos algunas bebidas para acompañar el Día de Muertos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dia De Los Muertos Oakland 2016 Credit: Getty Images El Día de Muertos, que se festeja el 1 y 2 de noviembre, es una celebración para honrar a los muertos que se remonta a la era prehispánica y que tras la llegada de los españoles se mezcló con la fiestas católicas de los fieles difuntos. A continuación, te ofrecemos algunas bebidas para acompañar el Día de Muertos. Tequila Bloody Sunrise dia de los muertos Credit: Cortesia Este coctel fue creado por el embajador global de Cazadores, Manny Hinojosa. Ingredientes: 1 ½ oz. Tequila Cazadores Reposado, 3 oz. jugo de naranja, ½ oz. granadina, 1 rodaja de naranja, cerezas. Preparación: En vaso estilo collins, vertir hielo y combinar todos los ingredientes. Añadir la granadina de último. Adornar con la rodaja de naranja y cereza. dia de los muertos Credit: cortesia Perrier acaba de lanzar esta lata de edición limitada inspirada en el Día los Muertos, con la simbólica calavera de azúcar asociada con la fiesta mexicana que celebra a los seres queridos que han fallecido. Ingredientes: 3 onzas de Perrier Blackberry, 1 onza de mezcal, 1 onza de vermú seco, .75 onzas de jugo de lima, .5 onzas de jugo de toronja, .75 onzas de miel, 1 pizca de sal marina. Preparación:Mezcla, agita y cuela. Sirve con hielo en un vaso Collins (vaso alto) y agrega Perrier Blackberry. Decora con una hoja de menta y una rodaja de toronja. Chocolate caliente hot chocolate Credit: cortesia Hilton Playa del Carmen El aliado ideal para el icónico pan de muerto. Esta receta es del Chef Luis Parra, del Hilton Playa del Carmen. Ingredientes: 1 ½ tazas de chocolate derretido, 3 cucharadas de miel, 4 tazas de leche, 1 ramo de canela. Preparación: Hierve la leche a fuego bajo. Vierte el chocolate y la miel. Mezcla constantemente hasta que se disuelva y se genere espuma. Sirve en taza y espolvorea con canela.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bebidas para celebrar el Día de Muertos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.