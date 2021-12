Bebidas para brindar en Año Nuevo Te invitamos a darle una mirada a estas bebidas perfectas para la temporada de festividades ¡salud! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir New Year's Eve Credit: Getty Images Hay bebidas que te transportan a lugares y momentos especiales. Los cocteles para celebrar las fiestas de fin de año son parte importante de las tradiciones junto a tus seres queridos, así que te invitamos a darle una mirada a estas bebidas perfectas para la temporada de festividades ¡salud!. DeLeón Cafecito con Leche deleon cafecito con leche Credit: Cortesía DeLeón Ingredientes: 1½ oz Tequila DeLeón Reposado Tequila, 1 shot de Café Bustelo Espresso, 2 oz chocolate caliente Ibarra, ½ oz crema de leche SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Preparación: Agrega todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Agita vigorosamente y cola en un vaso estilo Nick & Nora. Adorna con chocolate en polvo Ibarra y granos de espresso cubiertos de chocolate triturados. Winter Apple Toddy hot toddy Credit: Cortesía Ingredientes: 2oz Glenmorangie A Tale of Winter, 2.5oz de jugo de manzana prensado, .8oz jugo de limón, 1 cucharada de postre de miel Preparación: Vierte todos los ingredientes, menos el whisky, en una cacerola y cocine a fuego lento. Vierte el whisky en un vaso y cubre con los ingredientes calientes. Decora con una rodaja de naranja, una rama de canela y anís. Spiced Chocolate Spiced Chocolate Credit: Cortesía Ingredientes: 1.5oz de Middle West Spirits Bourbon Cream, .5 Vodka de vainilla y miel OYO,1.5 oz de licor de chile Ancho Reyes, 1.5 oz de chocolate helado. Preparación: Mezcla todos los ingredientes en una coctelera con hielo, agita por 30 segundos y cuela en una taza. Manhattan Mexicano Manhattan Mexicano Credit: Cortesía Ingredientes: 1.5 oz Tres Agaves Tequila Orgánico 100% de Agave Añejo, .75 oz Vermú dulce, 2 pizcas de amargo de chocolate, 2 pizcas de amargo añejo en barril. Preparación: Combina todos los ingredientes en un vaso mezclador con hielo. Revuelve vigorosamente y cuela en una copa de cóctel fría. Gire la cáscara de naranja y colóquela encima para decorar.

