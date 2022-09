El bebé de Mariana Echeverría tiene criptorquidia, mira en qué consiste esta enfermedad La actriz Mariana Echeverría dio a conocer la extraña enfermedad que padece su hijo y por la que podría tener que pasar por quirófano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mariana Echeverría y Lucca Mariana Echeverría y Lucca | Credit: Instagram Mariana Echeverría Mariana Echeverría dio a conocer a través de sus redes sociales que su hijo Lucca fue diagnosticado con criptorquidia, una extraña enfermedad que afecta a los testículos de su pequeño y la tiene muy preocupada, ya que su hijo podría tener que ser sometido a una operación. La presentadora confesó que, como madre primeriza, esto le ha preocupado porque, aunque sea una cirugía "fácil", le asustaría ver a su hijo en el quirófano y tendría que afrontar los riesgos de que sea anestesiado. Mariana comentó que decidió compartir esto con sus seguidores ya que el poder ser corregido a tiempo puede prevenir fuertes enfermedades en un futuro, tal como cáncer de testículos. "Lucca tiene criptorquidia; la condición conocida como 'testículo no descendido' ocurre cuando uno o ambos testículos del niño no bajan al escroto antes del nacimiento", contó Mariana Echeverría. "Esta condición se llama también 'criptorquidia'. Cuando un bebé varón se desarrolla en el útero de su madre, los testículos se forman en el abdomen (barriga) del pequeño", añadió la intérprete. "El cirujano pediatra nos confirmará o descartará si es necesaria la cirugía, es una operación relativamente sencilla, pero tengo que confesar que sí, sí me da pánico que él tan chiquito entre al quirófano", detalló la también presentadora de televisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Vayan a checar con su pediatra si sus hijos que tienen menos de dos años, es mejor que sea antes a que pasen más tiempo y que chequen y que les hagan un ultrasonido en caso de que sus testículos no hayan descendido", aconsejó la conductora de Me caigo de risa. Al ser cuestionada por sus seguidores sobre cómo es que se dio cuenta de esta condición de Lucca, Echeverría confesó que ella no lo percibió y desconocía que esto pudiera suceder por lo que fue su pediatra quien se lo hizo saber. Según los expertos se cree que algunos de los factores que pueden acarrear esta patología son que el bebé tenga bajo peso al nacer, sea prematuro, la exposición a algunos pesticidas o el consumo de alcohol o cigarros de la madre durante el embarazo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El bebé de Mariana Echeverría tiene criptorquidia, mira en qué consiste esta enfermedad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.