Bebé de Sherlyn causa emoción con su atuendo para dormir Bebé de Sherlyn se convirtió en motivo de emoción cuando se dio a conocer una tierna imagen, donde el pequeño descansa plácidamente. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A solo un mes de nacido, André, el bebé de Sherlyn, se ha convertido en toda una celebridad con miles de seguidores en sus redes sociales. Ahora, causó mucha emoción y ternura al darse a conocer una imagen donde aparece durmiendo y portando una camiseta de manga larga en todo beige con adornos de autos en diversos colores y un gorrito color azul marino con una ballena bordada en tono blanco. “Un sueñito ¿se les antoja?”, escribió Sherlyn en la cuenta de su bebé conocida como André nuestro bebé. "Te amo vida mía", agregó en un mensaje que posteó desde su cuenta la propia actriz. RELACIONADO: Lambda García se arrepiente y pide perdón a Sherlyn Image zoom Sherlyn Instagram Silvia Criselle De inmediato, los cibernautas reaccionaron ante esta tierna fotografía y no dudaron en llenar de halagos al pequeño; incluso, buscaron su parecido con otros familiares de la protagonista de la película Elisa antes del fin del mundo. “Se parece a tu sobrino..! Está hermoso”, mencionó un usuario. “Bello como el solo se parece a su primo Diego”, expresó un seguidor. Image zoom Mezcalent “Está hermoso... se parece mucho a tu papi también Sher! Dios los bendiga siempre”, mencionó una persona. “Mi bebé tiene ese gorrito... lindo está”, dijo una fanática. “Sherlyn está bien hermoso tu bebé. Felicidades y bendiciones a ambos”, comentó alguien más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes para enviarle buenos deseos tampoco pudieron faltar. “Lo más maravilloso de la vida son los hijos bendiciones para ese hermoso bebecito”, escribió un cibernauta. “Mi angelito precioso Dios te bendiga siempre y a tu mami también”, le deseó una usuaria. “Que bebé más bello. Que Dios ilumine siempre tu camino y siempre estés rodeado de amor chiquitín”, fue el comentario de otra fanática. Las muestras de afecto para André y Sherlyn continúan, mientras la actriz presume orgullosa a su bebé.

