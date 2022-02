¡Toda una estrella de las redes! El recién nacido de Ovi ya es una celebridad en Instagram El bebé del cantante Ovi, quien nació este 9 de febrero en Miami, tiene una cuenta en Instagram que ya siguen 117,000 seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ovi y su pequeño Ovi y su pequeño | Credit: Ovi/Instagram El cantante cubano Ovi no puede estar más feliz con el nacimiento de su pequeño Ovi Jr., quien llegó al mundo hace apenas unos días y ya es toda una estrella de las redes sociales. Pues sí, el bebé del cantante, quien nació este 9 de febrero en Miami, tiene una cuenta en Instagram que ya siguen 117,000 seguidores. ¡Parece que va a ser tan popular como su papi! Hace unos días el intérprete de "Día de pago" anunció que su pareja había dado a luz a un bebé de 7,8 libras, y compartió con sus seguidores emotivas imágenes del momento del parto. "Mi heredero🤴acaba de nacer jajajaja el dueño de toda mi vida, sano, fuerte y con salud Dios mío gracias 🙏🏻", dijo en Instagram. "Esto que siento es algo increíble, inexplicable, un amor nunca sentido que acaba de nacer en mí, es verdad lo que me decían 🔒 esto es lo más que amo en el mundo 🌍 por encima de mi misma vida", añadió. "Hijo prometo cuídate y darte lo mejor de mí, guiarte por el buen camino💙 y cuenta conmigo pa siempre bienvenido a la vida @ovi_oficialjr te amo ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥", finalizó el cantante. Muchos fueron los seguidores que le dejaron mensajes, entre ellos el colombiano J Balvin, quien escribió en la publicación: "Felicidades g". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros fan también lo felicitaron por la llegada de su hijo. "Felicidades brother muchas bendiciones y salud para ti, tu familia y ese príncipe🙏🏻❤️🔝"; "la bendición más grande bro. Felicidades"; "felicidades niño!! Acabas de conocer el verdadero amor de tu vida!! 🙏🥰", le dijeron. El mismo día en que nació el pequeño, Ovi también se tatuó la huella del piecito de su bebé en el antebrazo, un gesto del más puro amor que los mantendrá unidos siempre.

